DAYSTARTER – это платформа Web3, посвященная стилю жизни, которая превращает повседневные дела в игру и предоставляет персонализированный контент на основе астрологии. Созданная для того, чтобы соединить повседневные привычки и цифровые активы, DAYSTARTER награждает пользователей баллами за их активность в мобильном приложении, которые можно конвертировать в токены $DST через веб-портал DAYSTARTER.

