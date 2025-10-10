Токеномика Daystarter (DST)
Токеномика и анализ цен Daystarter (DST)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daystarter (DST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Daystarter (DST)
DAYSTARTER – это платформа Web3, посвященная стилю жизни, которая превращает повседневные дела в игру и предоставляет персонализированный контент на основе астрологии. Созданная для того, чтобы соединить повседневные привычки и цифровые активы, DAYSTARTER награждает пользователей баллами за их активность в мобильном приложении, которые можно конвертировать в токены $DST через веб-портал DAYSTARTER.
Токеномика Daystarter (DST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Daystarter (DST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DST, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DST.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DST, изучите текущую цену DST!
Как купить DST
Заинтересованы в добавлении Daystarter (DST) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DST, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Daystarter (DST)
Анализ истории цены DST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены DST
Хотите узнать, куда может двигаться DST? Наша страница прогноза цены DST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить Daystarter (DST)
Сумма
1 DST = 0,16075 USD