Токеномика Daystarter (DST)

Откройте для себя ключевую информацию о Daystarter (DST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:42:51 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Daystarter (DST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daystarter (DST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 160,75M
$ 160,75M$ 160,75M
Исторический максимум:
$ 0,36386
$ 0,36386$ 0,36386
Исторический минимум:
$ 0,000580213942630201
$ 0,000580213942630201$ 0,000580213942630201
Текущая цена:
$ 0,16075
$ 0,16075$ 0,16075

Информация о Daystarter (DST)

DAYSTARTER – это платформа Web3, посвященная стилю жизни, которая превращает повседневные дела в игру и предоставляет персонализированный контент на основе астрологии. Созданная для того, чтобы соединить повседневные привычки и цифровые активы, DAYSTARTER награждает пользователей баллами за их активность в мобильном приложении, которые можно конвертировать в токены $DST через веб-портал DAYSTARTER.

Официальный сайт:
https://daystarter.life/
Whitepaper:
https://doc.daystarter.life/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe3a46b2bc1d83c731d58cab765d3b45bce789095

Токеномика Daystarter (DST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Daystarter (DST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DST, изучите текущую цену DST!

