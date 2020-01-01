Токеномика DSLA (DSLA) Откройте для себя ключевую информацию о DSLA (DSLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DSLA (DSLA) Протокол DSLA — это система управления рисками, которая позволяет разработчикам и операторам инфраструктуры снизить подверженность своих пользователей задержкам обслуживания, перебоям и финансовым потерям, используя самоисполняемые соглашения об уровне обслуживания, страховые полисы «бонус-малус» и пулы ликвидности, финансируемые за счет краудфандинга. Официальный сайт: https://dsla.network Whitepaper: https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe Купить DSLA сейчас!

Токеномика и анализ цен DSLA (DSLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DSLA (DSLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 998,85K $ 998,85K $ 998,85K Общее предложение: $ 5,83B $ 5,83B $ 5,83B Оборотное предложение: $ 5,49B $ 5,49B $ 5,49B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 0,02499 $ 0,02499 $ 0,02499 Исторический минимум: $ 0,00000863520097865 $ 0,00000863520097865 $ 0,00000863520097865 Текущая цена: $ 0,00018188 $ 0,00018188 $ 0,00018188 Узнайте больше о цене DSLA (DSLA)

Токеномика DSLA (DSLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DSLA (DSLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DSLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DSLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSLA, изучите текущую цену DSLA!

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