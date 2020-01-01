Токеномика DSLA (DSLA)

Токеномика DSLA (DSLA)

Откройте для себя ключевую информацию о DSLA (DSLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DSLA (DSLA)

Протокол DSLA — это система управления рисками, которая позволяет разработчикам и операторам инфраструктуры снизить подверженность своих пользователей задержкам обслуживания, перебоям и финансовым потерям, используя самоисполняемые соглашения об уровне обслуживания, страховые полисы «бонус-малус» и пулы ликвидности, финансируемые за счет краудфандинга.

Официальный сайт:
https://dsla.network
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

Токеномика и анализ цен DSLA (DSLA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DSLA (DSLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 998,85K
$ 998,85K$ 998,85K
Общее предложение:
$ 5,83B
$ 5,83B$ 5,83B
Оборотное предложение:
$ 5,49B
$ 5,49B$ 5,49B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M
Исторический максимум:
$ 0,02499
$ 0,02499$ 0,02499
Исторический минимум:
$ 0,00000863520097865
$ 0,00000863520097865$ 0,00000863520097865
Текущая цена:
$ 0,00018188
$ 0,00018188$ 0,00018188

Токеномика DSLA (DSLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DSLA (DSLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DSLA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DSLA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSLA, изучите текущую цену DSLA!

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История цены DSLA (DSLA)

Анализ истории цены DSLA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.