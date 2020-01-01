Токеномика FUNToken (FUN)

Токеномика FUNToken (FUN)

Откройте для себя ключевую информацию о FUNToken (FUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FUNToken (FUN)

Основанный на блокчейнах Ethereum и Polygon, FUNToken был создан как быстрое, прозрачное и действительно справедливое транзакционное решение для экосистем iGaming и игроков.

Официальный сайт:
https://funtoken.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/FunFair

Токеномика и анализ цен FUNToken (FUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUNToken (FUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 108,15M
$ 108,15M$ 108,15M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 10,82B
$ 10,82B$ 10,82B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,014442
$ 0,014442$ 0,014442
Исторический минимум:
$ 0,00105059450244
$ 0,00105059450244$ 0,00105059450244
Текущая цена:
$ 0,009997
$ 0,009997$ 0,009997

Токеномика FUNToken (FUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FUNToken (FUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUN, изучите текущую цену FUN!

Как купить FUN

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История цены FUNToken (FUN)

Анализ истории цены FUN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.