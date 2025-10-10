Токеномика Joysticklabs (JSK)

Токеномика Joysticklabs (JSK)

Откройте для себя ключевую информацию о Joysticklabs (JSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:50:10 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Joysticklabs (JSK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joysticklabs (JSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,50B
$ 1,50B$ 1,50B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 135,30K
$ 135,30K$ 135,30K
Исторический максимум:
$ 3,3
$ 3,3$ 3,3
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0000902
$ 0,0000902$ 0,0000902

Информация о Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs – это экосистема геймеров, которые меняют будущее игровой индустрии, объединяя Web3 и традиционные игры с помощью увлекательных, простых в использовании и безупречно работающих продуктов.

Официальный сайт:
https://www.joysticklabs.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xB85447b4854e848904471728e6106356bCb4861B

Токеномика Joysticklabs (JSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Joysticklabs (JSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JSK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JSK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JSK, изучите текущую цену JSK!

Как купить JSK

Заинтересованы в добавлении Joysticklabs (JSK) в свой портфель?

История цены Joysticklabs (JSK)

Анализ истории цены JSK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JSK

Хотите узнать, куда может двигаться JSK? Наша страница прогноза цены JSK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

