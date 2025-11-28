Токеномика Raiinmaker (RAIIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Raiinmaker (RAIIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:09:39 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Raiinmaker (RAIIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raiinmaker (RAIIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,90K
$ 35,90K$ 35,90K
Исторический максимум:
$ 0,373
$ 0,373$ 0,373
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,000359
$ 0,000359$ 0,000359

Информация о Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker – это децентрализованная ИИ-платформа, на которой более 450 000 пользователей из 190 стран проверяют данные и предоставляют уникальные наборы изображений и видео для обучения искусственного интеллекта нового поколения – получая вознаграждения в экосистеме $RAIIN.

Официальный сайт:
https://www.raiin.network/
Whitepaper:
https://docs.coiin.ai/home
Обозреватель блоков:
https://seitrace.com/token/0x481FE356DF88169f5F38203Dd7f3C67B7559FDa5?chain=pacific-1

Токеномика Raiinmaker (RAIIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Raiinmaker (RAIIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAIIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAIIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIIN, изучите текущую цену RAIIN!

