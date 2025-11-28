Что такое RAIIN

Токеномика и анализ цен Raiinmaker (RAIIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raiinmaker (RAIIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,90K $ 35,90K $ 35,90K Исторический максимум: $ 0,373 $ 0,373 $ 0,373 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000359 $ 0,000359 $ 0,000359 Узнайте больше о цене Raiinmaker (RAIIN) Купить RAIIN сейчас!

Информация о Raiinmaker (RAIIN) Raiinmaker – это децентрализованная ИИ-платформа, на которой более 450 000 пользователей из 190 стран проверяют данные и предоставляют уникальные наборы изображений и видео для обучения искусственного интеллекта нового поколения – получая вознаграждения в экосистеме $RAIIN. Официальный сайт: https://www.raiin.network/ Whitepaper: https://docs.coiin.ai/home Обозреватель блоков: https://seitrace.com/token/0x481FE356DF88169f5F38203Dd7f3C67B7559FDa5?chain=pacific-1

Токеномика Raiinmaker (RAIIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raiinmaker (RAIIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAIIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAIIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIIN, изучите текущую цену RAIIN!

Как купить RAIIN Заинтересованы в добавлении Raiinmaker (RAIIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RAIIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RAIIN на MEXC прямо сейчас! История цены Raiinmaker (RAIIN) Анализ истории цены RAIIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RAIIN прямо сейчас! Прогноз цены RAIIN Хотите узнать, куда может двигаться RAIIN? Наша страница прогноза цены RAIIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RAIIN прямо сейчас!

