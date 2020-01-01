Токеномика DeepBrain Chain (DBC)

Токеномика DeepBrain Chain (DBC)

Откройте для себя ключевую информацию о DeepBrain Chain (DBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain - это децентрализованная высокопроизводительная вычислительная сеть на GPU, которая может бесконечно масштабироваться. Ее цель - стать самой распространенной вычислительной инфраструктурой на GPU в эпоху ИИ+Метавселенной по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.deepbrainchain.org/
Whitepaper:
https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf
Обозреватель блоков:
https://dbc.subscan.io/

Токеномика и анализ цен DeepBrain Chain (DBC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeepBrain Chain (DBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,63M
$ 2,63M$ 2,63M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 5,43B
$ 5,43B$ 5,43B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,85M
$ 4,85M$ 4,85M
Исторический максимум:
$ 0,0085
$ 0,0085$ 0,0085
Исторический минимум:
$ 0,000353639298356
$ 0,000353639298356$ 0,000353639298356
Текущая цена:
$ 0,0004852
$ 0,0004852$ 0,0004852

Токеномика DeepBrain Chain (DBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeepBrain Chain (DBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DBC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DBC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBC, изучите текущую цену DBC!

Как купить DBC

Заинтересованы в добавлении DeepBrain Chain (DBC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DBC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены DeepBrain Chain (DBC)

Анализ истории цены DBC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DBC

Хотите узнать, куда может двигаться DBC? Наша страница прогноза цены DBC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.