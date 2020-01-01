Токеномика DeepBrain Chain (DBC) Откройте для себя ключевую информацию о DeepBrain Chain (DBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeepBrain Chain (DBC) DeepBrain Chain - это децентрализованная высокопроизводительная вычислительная сеть на GPU, которая может бесконечно масштабироваться. Ее цель - стать самой распространенной вычислительной инфраструктурой на GPU в эпоху ИИ+Метавселенной по всему миру. Официальный сайт: https://www.deepbrainchain.org/ Whitepaper: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Обозреватель блоков: https://dbc.subscan.io/ Купить DBC сейчас!

Токеномика и анализ цен DeepBrain Chain (DBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeepBrain Chain (DBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,63M $ 2,63M $ 2,63M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,43B $ 5,43B $ 5,43B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,85M $ 4,85M $ 4,85M Исторический максимум: $ 0,0085 $ 0,0085 $ 0,0085 Исторический минимум: $ 0,000353639298356 $ 0,000353639298356 $ 0,000353639298356 Текущая цена: $ 0,0004852 $ 0,0004852 $ 0,0004852 Узнайте больше о цене DeepBrain Chain (DBC)

Токеномика DeepBrain Chain (DBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeepBrain Chain (DBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBC, изучите текущую цену DBC!

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