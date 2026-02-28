Токеномика PowerAI (POWERAI)

Откройте для себя ключевую информацию о PowerAI (POWERAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2026-02-28
Токеномика и анализ цен PowerAI (POWERAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PowerAI (POWERAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 429,80B
$ 429,80B$ 429,80B
Исторический максимум:
$ 4,695
$ 4,695$ 4,695
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,4298
$ 0,4298$ 0,4298

Информация о PowerAI (POWERAI)

Power AI: Демократизация вычислений на базе искусственного интеллекта с помощью глобальных простаивающих графических процессоров. Доступные, устойчивые и децентрализованные решения.

Официальный сайт:
http://poweraiapp.net
Whitepaper:
https://docs-whitepaper.gitbook.io/power-ai/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x6d98B844988Ef72213f9a174f3330a81D6D36c8b

Токеномика PowerAI (POWERAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PowerAI (POWERAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POWERAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POWERAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POWERAI, изучите текущую цену POWERAI!

