ChainOpera AI раскрывает потенциал коллективного интеллекта через сеть ИИ-агентов, созданных и управляемых сообществом. Она построена на приложении Super AI и полнофункциональной ИИ-инфраструктуре, которая поддерживает экономику создателей для проектирования, распределения и использования ИИ-агентов, обучение и инференс моделей на распределённых GPU, а также блокчейн на базе ИИ для проверки прав собственности, атрибуции и прозрачного участия. ChainOpera преобразует способы создания и обмена интеллектом, объединяя пользователей, разработчиков и провайдеров инфраструктуры с помощью механизмов совместного участия, открывая новую эру открытого и коллективного ИИ.