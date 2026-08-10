Текущая цена Chicago Coin сегодня составляет -- RUB. Рыночная капитализация CLT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CLT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Chicago Coin сегодня составляет -- RUB. Рыночная капитализация CLT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CLT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!
Текущая цена Chicago Coin (CLT) сегодня составляет -- с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLT на RUB составляет -- за CLT.
На данный момент Chicago Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CLT. В течение последних 24 часов, CLT торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе CLT изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Рыночная информация Chicago Coin (CLT)
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Текущая рыночная капитализация Chicago Coin составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.
История цен Chicago Coin в RUB
Диапазон изменения цены за 24 часа:
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История цен Chicago Coin (CLT) в RUB
Отслеживайте изменения цены Chicago Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
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Изменение цены Chicago Coin сегодня
Сегодня для CLT зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.
Изменение цены Chicago Coin за 30-дн.
За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Изменение цены Chicago Coin за 60-дн.
Если расширить обзор до 60 дн., то CLT изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.
Изменение цены Chicago Coin за 90-дн.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Прогноз цены Chicago Coin
Прогноз цены Chicago Coin (CLT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CLT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Chicago Coin (CLT) на 2040 (через 14 лет)
В 2040 году цена Chicago Coin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Инструменты MEXC Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения. Хотите узнать, какую цену Chicago Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CLT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Chicago Coin».
Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chicago Coin
Сколько будет стоить 1 Chicago Coin в 2030 году?
Если Chicago Coin будет расти на 5% в год, его предполагаемая стоимость может достичь -- к 2027, -- к 2030 году, -- к 2035 году и -- к 2040 году. Эти цифры иллюстрируют сценарий устойчивого сложного роста, хотя фактические цены в будущем будут зависеть от принятия рынком, изменений в регулировании и макроэкономических условий. Вы можете просмотреть полную таблицу прогнозов ниже, чтобы увидеть подробности годового анализа потенциальных цен Chicago Coin и ожидаемой рентабельности инвестиций.
Сколько сегодня стоит Chicago Coin?
Цена Chicago Coin сегодня составляет --. В разделе «История цен» вы найдете историю за сегодня, 30, 60 и 90 дней.
Является ли Chicago Coin все еще хорошей инвестицией в Россия?
Chicago Coin остается активно торгуемой криптовалютой, продолжая участвовать в торгах и развивать экосистему. Однако криптоинвестиции, такие как инвестиции в CLT по своей природе волатильны и должны соответствовать вашей личной готовности к риску. Всегда проводите независимые исследования (DYOR) и учитывайте рыночную конъюнктуру, прежде чем принимать финансовые решения и инвестировать.
Каков дневной объем торгов Chicago Coin в Россия?
За последние 24 часа на MEXC было продано Chicago Coin на сумму --.
Какова текущая цена Chicago Coin в Россия?
Текущая цена CLT обновляется в режиме реального времени на основе глобальной торговой активности на основных биржах, включая MEXC. Рыночные цены постоянно колеблются в зависимости от изменений ликвидности, объема торгов и общей рыночной конъюнктуры. Чтобы узнать актуальную цену Chicago Coin в выбранной вами валюте, посетите страницу с ценами CLT.
Что влияет на цену Chicago Coin в Россия?
Цена CLT зависит от ряда ключевых факторов, включая общие рыночные настроения, объем торгов, развитие технологий и тенденции адаптации пользователей. Более общие макроэкономические условия, такие как изменение процентных ставок, циклы ликвидности и сигналы регулирующих органов, также играют важную роль в динамике цены.
Чтобы быть в курсе изменений на рынке и обновлений проектов в режиме реального времени, посетите MEXC Новости, где вы найдете последние аналитические данные и информацию о криптовалютах.
Какой токен имеет наибольший объем торгов на MEXC?
Ниже представлены самые популярные токены на MEXC по объему торгов за 24 часа. Цены и динамика постоянно обновляются на основе текущих рыночных данных.
Самый популярный токен
Цена
Изменение
BTC
65,222.67
-0.01%
ETH
1,926.64
0.00%
GOLD(XAUT)
4,329.1
-0.28%
USDC
1.00066
0.00%
SOL
76.99
-0.59%
Как разместить стоп-лосс или тейк-профит по CLT на MEXC?
MEXC поддерживает стоп-лосс и тейк-профит ордера для автоматического управления рисками.
1. Перейдите в раздел спотовой или фьючерсной торговли и выберите пару CLT /USDT.
2. Выберите «Стоп-лимитный» или «Триггерный ордер» в меню типов ордеров.
3. Установите цену срабатывания (уровень, при котором активируется ордер) и цену исполнения (цену, по которой ордер будет исполнен).
4. Подтвердите детали ордера и разместите его.
Ваш стоп-лосс-ордер активируется, если цена Chicago Coin движется против вашей позиции, а тейк-профит исполняется автоматически, когда цена достигает целевого уровня прибыли.
Для подробных примеров и обучающих материалов посетите руководство по спотовой торговле MEXC
Вырастет ли цена Chicago Coin в этом году?
Цена Chicago Coin может вырасти в этом году в зависимости от рыночной ситуации и развития проекта. Ознакомьтесь с прогнозом цены Chicago Coin (CLT) для более глубокого анализа.
Страница обновлена: 2026-08-10 17:19:30 (UTC+8)
Важные обновления индустрии Chicago Coin (CLT)
Время (UTC+8)
Тип
Информация
02-11 14:20:00
Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21
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