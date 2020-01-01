Токеномика Everclear (CLEAR) Откройте для себя ключевую информацию о Everclear (CLEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Everclear (CLEAR) Официальный сайт: https://www.everclear.org/ Whitepaper: https://docs.everclear.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8 Купить CLEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Everclear (CLEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Everclear (CLEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,58M $ 16,58M $ 16,58M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 414,46M $ 414,46M $ 414,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Исторический максимум: $ 0,099 $ 0,099 $ 0,099 Исторический минимум: $ 0,013397359688044022 $ 0,013397359688044022 $ 0,013397359688044022 Текущая цена: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Узнайте больше о цене Everclear (CLEAR)

Токеномика Everclear (CLEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Everclear (CLEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLEAR, изучите текущую цену CLEAR!

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