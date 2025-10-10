Токеномика Bitlayer (BTR)

Токеномика Bitlayer (BTR)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitlayer (BTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:48:54 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Bitlayer (BTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitlayer (BTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,65M
$ 72,65M$ 72,65M
Исторический максимум:
$ 0,17592
$ 0,17592$ 0,17592
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,07265
$ 0,07265$ 0,07265

Информация о Bitlayer (BTR)

Bitlayer раскрывает весь потенциал Bitcoin DeFi, объединяя непревзойденную безопасность с молниеносным механизмом смарт-контрактов. Построенный на основе нативной безопасности Bitcoin, Bitlayer сочетает в себе мост BitVM с минимальным уровнем доверия, архитектуру роллапов Bitcoin и высокопроизводительный уровень исполнения, чтобы привнести в Bitcoin реальную полезность, скорость и совместимость. Bitlayer создает инфраструктуру полного стека для Bitcoin DeFi.

Официальный сайт:
https://www.bitlayer.org/
Whitepaper:
https://github.com/bitlayer-org/whitepaper
Обозреватель блоков:
"https://www.btrscan.com/address/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Токеномика Bitlayer (BTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitlayer (BTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTR, изучите текущую цену BTR!

Как купить BTR

Заинтересованы в добавлении Bitlayer (BTR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BTR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Bitlayer (BTR)

Анализ истории цены BTR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BTR

Хотите узнать, куда может двигаться BTR? Наша страница прогноза цены BTR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»