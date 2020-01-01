Токеномика StarryNift (SNIFT)

Токеномика StarryNift (SNIFT)

Откройте для себя ключевую информацию о StarryNift (SNIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о StarryNift (SNIFT)

StarryNift – это ведущая платформа совместного творчества на базе ИИ, которая преобразует виртуальный опыт с помощью инфраструктуры AI SDK. Пользователи могут играть в игры, создавать контент, вступать в социальные взаимодействия, развивать DID и получать вознаграждения в режиме реального времени. Наша миссия - расширить границы инфраструктуры ИИ, переосмыслить интерактивный опыт и стимулировать чувство совместной ценности с помощью экономики токенов.

Официальный сайт:
https://starrynift.art/
Whitepaper:
https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6

Токеномика и анализ цен StarryNift (SNIFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarryNift (SNIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 169,28M
$ 169,28M$ 169,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,12637
$ 0,12637$ 0,12637
Исторический минимум:
$ 0,005813389094650883
$ 0,005813389094650883$ 0,005813389094650883
Текущая цена:
$ 0,00772
$ 0,00772$ 0,00772

Токеномика StarryNift (SNIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StarryNift (SNIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNIFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNIFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNIFT, изучите текущую цену SNIFT!

Как купить SNIFT

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История цены StarryNift (SNIFT)

Анализ истории цены SNIFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.