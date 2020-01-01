Токеномика StarryNift (SNIFT) Откройте для себя ключевую информацию о StarryNift (SNIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StarryNift (SNIFT) StarryNift – это ведущая платформа совместного творчества на базе ИИ, которая преобразует виртуальный опыт с помощью инфраструктуры AI SDK. Пользователи могут играть в игры, создавать контент, вступать в социальные взаимодействия, развивать DID и получать вознаграждения в режиме реального времени. Наша миссия - расширить границы инфраструктуры ИИ, переосмыслить интерактивный опыт и стимулировать чувство совместной ценности с помощью экономики токенов. Официальный сайт: https://starrynift.art/ Whitepaper: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Купить SNIFT сейчас!

Токеномика и анализ цен StarryNift (SNIFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarryNift (SNIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,31M $ 1,31M $ 1,31M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 169,28M $ 169,28M $ 169,28M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,12637 $ 0,12637 $ 0,12637 Исторический минимум: $ 0,005813389094650883 $ 0,005813389094650883 $ 0,005813389094650883 Текущая цена: $ 0,00772 $ 0,00772 $ 0,00772 Узнайте больше о цене StarryNift (SNIFT)

Токеномика StarryNift (SNIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StarryNift (SNIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNIFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNIFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNIFT, изучите текущую цену SNIFT!

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