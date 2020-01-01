Токеномика SuperDapp (SUPERDAPP) Откройте для себя ключевую информацию о SuperDapp (SUPERDAPP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SuperDapp (SUPERDAPP) SuperDapp революционизирует цифровое взаимодействие, интегрируя ИИ и технологии Web3 для решения индустриальных задач. Официальный сайт: https://superdapp.ai Whitepaper: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798 Купить SUPERDAPP сейчас!

Токеномика и анализ цен SuperDapp (SUPERDAPP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuperDapp (SUPERDAPP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 317,64K $ 317,64K $ 317,64K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 266,03M $ 266,03M $ 266,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Исторический максимум: $ 0,0988 $ 0,0988 $ 0,0988 Исторический минимум: $ 0,001089520336050978 $ 0,001089520336050978 $ 0,001089520336050978 Текущая цена: $ 0,001194 $ 0,001194 $ 0,001194 Узнайте больше о цене SuperDapp (SUPERDAPP)

Токеномика SuperDapp (SUPERDAPP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SuperDapp (SUPERDAPP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUPERDAPP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUPERDAPP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUPERDAPP, изучите текущую цену SUPERDAPP!

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