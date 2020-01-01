Токеномика mETHProtocol (COOK) Откройте для себя ключевую информацию о mETHProtocol (COOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о mETHProtocol (COOK) Разработанный на 1 уровне Ethereum (L1) и управляемый Mantle, протокол mETH с конца 2023 года предоставляет пользователям доступ к $mETH — накопительному токену, который высоко совместим с различными DeFi-приложениями в сети Mantle Network L2, предлагая дополнительные возможности для получения дохода. Пользователи стейкают ETH через mETH Protocol и получают доходный $mETH, а затем могут вывести $mETH, чтобы получить первоначально застейканные ETH и накопленные вознаграждения. Официальный сайт: https://www.mantle.xyz/meth Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/meth Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D Купить COOK сейчас!

Токеномика и анализ цен mETHProtocol (COOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене mETHProtocol (COOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,19M $ 35,19M $ 35,19M Исторический максимум: $ 0,0472 $ 0,0472 $ 0,0472 Исторический минимум: $ 0,006439552372920454 $ 0,006439552372920454 $ 0,006439552372920454 Текущая цена: $ 0,007037 $ 0,007037 $ 0,007037 Узнайте больше о цене mETHProtocol (COOK)

Токеномика mETHProtocol (COOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики mETHProtocol (COOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COOK, изучите текущую цену COOK!

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