Токеномика mETHProtocol (COOK)

Токеномика mETHProtocol (COOK)

Откройте для себя ключевую информацию о mETHProtocol (COOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о mETHProtocol (COOK)

Разработанный на 1 уровне Ethereum (L1) и управляемый Mantle, протокол mETH с конца 2023 года предоставляет пользователям доступ к $mETH — накопительному токену, который высоко совместим с различными DeFi-приложениями в сети Mantle Network L2, предлагая дополнительные возможности для получения дохода. Пользователи стейкают ETH через mETH Protocol и получают доходный $mETH, а затем могут вывести $mETH, чтобы получить первоначально застейканные ETH и накопленные вознаграждения.

Официальный сайт:
https://www.mantle.xyz/meth
Whitepaper:
https://docs.mantle.xyz/meth
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D

Токеномика и анализ цен mETHProtocol (COOK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене mETHProtocol (COOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,19M
$ 35,19M$ 35,19M
Исторический максимум:
$ 0,0472
$ 0,0472$ 0,0472
Исторический минимум:
$ 0,006439552372920454
$ 0,006439552372920454$ 0,006439552372920454
Текущая цена:
$ 0,007037
$ 0,007037$ 0,007037

Токеномика mETHProtocol (COOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики mETHProtocol (COOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COOK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COOK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COOK, изучите текущую цену COOK!

Как купить COOK

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История цены mETHProtocol (COOK)

Анализ истории цены COOK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.