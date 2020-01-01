Токеномика BRETT (BRETTETH) Откройте для себя ключевую информацию о BRETT (BRETTETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRETT (BRETTETH) Бретт (BRETT) - это дефляционный мемкоин, запущенный на блокчейне Ethereum в июле 2023 года. Вдохновленный серией комиксов Мэтта Фьюри "Boy's Club" с участием культового лягушонка Pepe и его друзей, Brett стремится капитализировать вирусную популярность таких мемкоинов, как Pepe и Dogecoin. Официальный сайт: https://brettcoineth.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Купить BRETTETH сейчас!

Токеномика и анализ цен BRETT (BRETTETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRETT (BRETTETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,73M $ 7,73M $ 7,73M Общее предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Оборотное предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,73M $ 7,73M $ 7,73M Исторический максимум: $ 0,6189 $ 0,6189 $ 0,6189 Исторический минимум: $ 0,02321213882810643 $ 0,02321213882810643 $ 0,02321213882810643 Текущая цена: $ 0,1113 $ 0,1113 $ 0,1113 Узнайте больше о цене BRETT (BRETTETH)

Токеномика BRETT (BRETTETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRETT (BRETTETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRETTETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRETTETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRETTETH, изучите текущую цену BRETTETH!

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