Токеномика BRETT (BRETTETH)

Токеномика BRETT (BRETTETH)

Откройте для себя ключевую информацию о BRETT (BRETTETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BRETT (BRETTETH)

Бретт (BRETT) - это дефляционный мемкоин, запущенный на блокчейне Ethereum в июле 2023 года. Вдохновленный серией комиксов Мэтта Фьюри "Boy's Club" с участием культового лягушонка Pepe и его друзей, Brett стремится капитализировать вирусную популярность таких мемкоинов, как Pepe и Dogecoin.

Официальный сайт:
https://brettcoineth.vip/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515

Токеномика и анализ цен BRETT (BRETTETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRETT (BRETTETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,73M
$ 7,73M$ 7,73M
Общее предложение:
$ 69,42M
$ 69,42M$ 69,42M
Оборотное предложение:
$ 69,42M
$ 69,42M$ 69,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,73M
$ 7,73M$ 7,73M
Исторический максимум:
$ 0,6189
$ 0,6189$ 0,6189
Исторический минимум:
$ 0,02321213882810643
$ 0,02321213882810643$ 0,02321213882810643
Текущая цена:
$ 0,1113
$ 0,1113$ 0,1113

Токеномика BRETT (BRETTETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BRETT (BRETTETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRETTETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRETTETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRETTETH, изучите текущую цену BRETTETH!

Как купить BRETTETH

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История цены BRETT (BRETTETH)

Анализ истории цены BRETTETH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BRETTETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.