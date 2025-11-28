Что такое TRUVIA

Токеномика Truvia (TRUVIA) Откройте для себя ключевую информацию о Truvia (TRUVIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Truvia (TRUVIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Truvia (TRUVIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2 100,00T $ 2 100,00T $ 2 100,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,89M $ 30,89M $ 30,89M Исторический максимум: $ 0,00045359 $ 0,00045359 $ 0,00045359 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000001471 $ 0,00000001471 $ 0,00000001471

Информация о Truvia (TRUVIA) Платежные решения нового поколения на блокчейне. Платежные решения нового поколения на блокчейне. Официальный сайт: https://truvia.ink/ Whitepaper: https://truvia.ink/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa336b96BA573E5669FB80459ac8Dc71e335D32dd

Токеномика Truvia (TRUVIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Truvia (TRUVIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUVIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUVIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Как купить TRUVIA Заинтересованы в добавлении Truvia (TRUVIA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRUVIA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. История цены Truvia (TRUVIA) Анализ истории цены TRUVIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены TRUVIA Хотите узнать, куда может двигаться TRUVIA? Наша страница прогноза цены TRUVIA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

