Токеномика Milady Cult (CULT) Откройте для себя ключевую информацию о Milady Cult (CULT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Milady Cult (CULT) CULT – это мемкоин. Официальный сайт: https://cult.inc/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Купить CULT сейчас!

Токеномика и анализ цен Milady Cult (CULT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Milady Cult (CULT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,24M $ 48,24M $ 48,24M Исторический максимум: $ 0,00899 $ 0,00899 $ 0,00899 Исторический минимум: $ 0,00040895745274404 $ 0,00040895745274404 $ 0,00040895745274404 Текущая цена: $ 0,0004824 $ 0,0004824 $ 0,0004824 Узнайте больше о цене Milady Cult (CULT)

Токеномика Milady Cult (CULT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Milady Cult (CULT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CULT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CULT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CULT, изучите текущую цену CULT!

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