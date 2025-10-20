Текущая цена Pacu Jalur сегодня составляет 0.0002299 USD. Следите за обновлениями цены BOATKID к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOATKID прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pacu Jalur сегодня составляет 0.0002299 USD. Следите за обновлениями цены BOATKID к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOATKID прямо сейчас на MEXC.

Логотип Pacu Jalur

Pacu Jalur Курс (BOATKID)

Текущая цена 1 BOATKID в USD:

$0,0002299
-8,04%1D
USD
График цены Pacu Jalur (BOATKID) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:19:33 (UTC+8)

Информация о ценах Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0001462
Мин 24Ч
$ 0,00027
Макс 24Ч

$ 0,0001462
$ 0,00027
--
--
+9,47%

-8,04%

+21,00%

+21,00%

Текущая цена Pacu Jalur (BOATKID) составляет $ 0,0002299. За последние 24 часа BOATKID торговался в диапазоне от $ 0,0001462 до $ 0,00027, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BOATKID за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, BOATKID изменился на +9,47% за последний час, на -8,04% за 24 часа и на +21,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pacu Jalur (BOATKID)

$ 283,75
$ 229,38K
--
997 735 729
SOL

Текущая рыночная капитализация Pacu Jalur составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 283,75. Циркулируещее обращение BOATKID составляет --, а общее предложение – 997735729. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 229,38K.

История цен Pacu Jalur (BOATKID) в USD

Отслеживайте изменения цены Pacu Jalur за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000201-8,04%
30 дней$ -0,0003421-59,81%
60 дней$ -0,0040711-94,66%
90 дней$ -0,0022801-90,85%
Изменение цены Pacu Jalur сегодня

Сегодня для BOATKID зафиксировано изменение $ -0,0000201 (-8,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Pacu Jalur за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0003421 (-59,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Pacu Jalur за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BOATKID изменился на $ -0,0040711 (-94,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Pacu Jalur за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0022801 (-90,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Pacu Jalur (BOATKID)?

Просмотеть страницу истории цен Pacu Jalur.

Что такое Pacu Jalur (BOATKID)

Присоединяйтесь к танцу. Собирайте ауру. #BoatKid

Pacu Jalur доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Pacu Jalur. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BOATKID, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Pacu Jalur в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Pacu Jalur простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Pacu Jalur (USD)

Сколько будет стоить Pacu Jalur (BOATKID) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pacu Jalur (BOATKID) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pacu Jalur.

Проверьте прогноз цены Pacu Jalur!

Токеномика Pacu Jalur (BOATKID)

Понимание токеномики Pacu Jalur (BOATKID) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOATKID прямо сейчас!

Как купить Pacu Jalur (BOATKID)

Ищете как купить Pacu Jalur? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Pacu Jalur на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BOATKID на местную валюту

Источники Pacu Jalur

Для более глубокого понимания Pacu Jalur рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pacu Jalur

Сколько стоит Pacu Jalur (BOATKID) на сегодня?
Актуальная цена BOATKID в USD – 0,0002299 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BOATKID в USD?
Текущая цена BOATKID в USD составляет $ 0,0002299. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pacu Jalur?
Рыночная капитализация BOATKID составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BOATKID?
Циркулирующее предложение BOATKID составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BOATKID?
BOATKID достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена BOATKID за все время (ATL)?
BOATKID достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов BOATKID?
Объем торгов за последние 24 часа для BOATKID составляет $ 283,75 USD.
Вырастет ли BOATKID в цене в этом году?
BOATKID может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOATKID для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Pacu Jalur (BOATKID)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

