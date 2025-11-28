BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, ИИ-агентов и моделей за счет оркестрации ресурсов с использованием протокола контекста модели для ончейн-масштабирования. За последние годы Bluwhale расширил свою ИИ-сеть (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 млн кошельков в универсальной графовой структуре в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали похожую инфраструктуру, их масштабируемость для ИИ сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые подграфы могут минтить и обрабатывать.