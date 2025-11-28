Токеномика Bluwhale Points (BLUP)

Токеномика Bluwhale Points (BLUP)

Откройте для себя ключевую информацию о Bluwhale Points (BLUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:32:08 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Bluwhale Points (BLUP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bluwhale Points (BLUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,06M
$ 2,06M$ 2,06M
Исторический максимум:
$ 0,00792
$ 0,00792$ 0,00792
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00206
$ 0,00206$ 0,00206

Информация о Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, ИИ-агентов и моделей за счет оркестрации ресурсов с использованием протокола контекста модели для ончейн-масштабирования. За последние годы Bluwhale расширил свою ИИ-сеть (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 млн кошельков в универсальной графовой структуре в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали похожую инфраструктуру, их масштабируемость для ИИ сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые подграфы могут минтить и обрабатывать.

Официальный сайт:
https://www.bluwhale.com/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6DFA5cfb15A439F78B118a14780E7C07A14148Af

Токеномика Bluwhale Points (BLUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bluwhale Points (BLUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLUP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLUP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUP, изучите текущую цену BLUP!

Как купить BLUP

Заинтересованы в добавлении Bluwhale Points (BLUP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLUP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Bluwhale Points (BLUP)

Анализ истории цены BLUP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BLUP

Хотите узнать, куда может двигаться BLUP? Наша страница прогноза цены BLUP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»