Текущая цена Bluwhale Points сегодня составляет 0.001879 USD. Следите за обновлениями цены BLUP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLUP прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bluwhale Points

Bluwhale Points Курс (BLUP)

Текущая цена 1 BLUP в USD:

$0.001879
$0.001879
-0.89%1D
USD
График цены Bluwhale Points (BLUP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:40:03 (UTC+8)

Информация о ценах Bluwhale Points (BLUP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.001846
$ 0.001846
Мин 24Ч
$ 0.001969
$ 0.001969
Макс 24Ч

$ 0.001846
$ 0.001846

$ 0.001969
$ 0.001969

--
--

--
--

+0.21%

-0.89%

-18.24%

-18.24%

Текущая цена Bluwhale Points (BLUP) составляет $ 0.001879. За последние 24 часа BLUP торговался в диапазоне от $ 0.001846 до $ 0.001969, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLUP за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, BLUP изменился на +0.21% за последний час, на -0.89% за 24 часа и на -18.24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bluwhale Points (BLUP)

--
--

$ 7.94K
$ 7.94K

$ 1.88M
$ 1.88M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Bluwhale Points составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 7.94K. Циркулируещее обращение BLUP составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.88M.

История цен Bluwhale Points (BLUP) в USD

Отслеживайте изменения цены Bluwhale Points за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00001687-0.89%
30 дней$ -0.001891-50.16%
60 дней$ -0.00325-63.37%
90 дней$ -0.000621-24.84%
Изменение цены Bluwhale Points сегодня

Сегодня для BLUP зафиксировано изменение $ -0.00001687 (-0.89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bluwhale Points за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.001891 (-50.16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bluwhale Points за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BLUP изменился на $ -0.00325 (-63.37%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bluwhale Points за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.000621 (-24.84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bluwhale Points (BLUP)?

Просмотеть страницу истории цен Bluwhale Points.

Что такое Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, ИИ-агентов и моделей за счет оркестрации ресурсов с использованием протокола контекста модели для ончейн-масштабирования. За последние годы Bluwhale расширил свою ИИ-сеть (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 млн кошельков в универсальной графовой структуре в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали похожую инфраструктуру, их масштабируемость для ИИ сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые подграфы могут минтить и обрабатывать.

Bluwhale Points доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Bluwhale Points. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BLUP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Bluwhale Points в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Bluwhale Points простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Bluwhale Points (USD)

Сколько будет стоить Bluwhale Points (BLUP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bluwhale Points (BLUP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bluwhale Points.

Проверьте прогноз цены Bluwhale Points!

Токеномика Bluwhale Points (BLUP)

Понимание токеномики Bluwhale Points (BLUP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLUP прямо сейчас!

Как купить Bluwhale Points (BLUP)

Ищете как купить Bluwhale Points? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Bluwhale Points на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Bluwhale Points

Для более глубокого понимания Bluwhale Points рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bluwhale Points
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bluwhale Points

Сколько стоит Bluwhale Points (BLUP) на сегодня?
Актуальная цена BLUP в USD – 0.001879 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BLUP в USD?
Текущая цена BLUP в USD составляет $ 0.001879. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bluwhale Points?
Рыночная капитализация BLUP составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BLUP?
Циркулирующее предложение BLUP составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BLUP?
BLUP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена BLUP за все время (ATL)?
BLUP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов BLUP?
Объем торгов за последние 24 часа для BLUP составляет $ 7.94K USD.
Вырастет ли BLUP в цене в этом году?
BLUP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLUP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:40:03 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

$0.001879
