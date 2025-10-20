Что такое Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, ИИ-агентов и моделей за счет оркестрации ресурсов с использованием протокола контекста модели для ончейн-масштабирования. За последние годы Bluwhale расширил свою ИИ-сеть (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 млн кошельков в универсальной графовой структуре в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали похожую инфраструктуру, их масштабируемость для ИИ сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые подграфы могут минтить и обрабатывать.

Bluwhale Points доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе.



Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bluwhale Points Сколько стоит Bluwhale Points (BLUP) на сегодня? Актуальная цена BLUP в USD – 0.001879 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BLUP в USD? $ 0.001879 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BLUP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bluwhale Points? Рыночная капитализация BLUP составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BLUP? Циркулирующее предложение BLUP составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) BLUP? BLUP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена BLUP за все время (ATL)? BLUP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов BLUP? Объем торгов за последние 24 часа для BLUP составляет $ 7.94K USD . Вырастет ли BLUP в цене в этом году? BLUP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLUP для более подробного анализа.

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

