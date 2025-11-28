Что такое CRYVANTIS

Токеномика и анализ цен Cryvantis (CRYVANTIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cryvantis (CRYVANTIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 270,30K $ 270,30K $ 270,30K Исторический максимум: $ 2,38 $ 2,38 $ 2,38 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002703 $ 0,00002703 $ 0,00002703

Информация о Cryvantis (CRYVANTIS) ИИ × Кванты = cryvantis. Эра бесконечных вычислений. ИИ × Кванты = cryvantis. Эра бесконечных вычислений. Официальный сайт: https://cryvantis.xyz/ Whitepaper: https://cryvantis.xyz/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x86BDDa840309578b55a31F7c1d9F9c484A5b9389

Токеномика Cryvantis (CRYVANTIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cryvantis (CRYVANTIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRYVANTIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRYVANTIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Как купить CRYVANTIS Заинтересованы в добавлении Cryvantis (CRYVANTIS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CRYVANTIS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены Cryvantis (CRYVANTIS) Анализ истории цены CRYVANTIS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены CRYVANTIS Хотите узнать, куда может двигаться CRYVANTIS? Наша страница прогноза цены CRYVANTIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

