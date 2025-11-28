Модульная многоуровневая платформа смарт-контрактов и блокчейн-сеть, совместимая с EVM, которая делает упор на безопасность и децентрализацию, сохраняя масштабируемость и интероперабельность. ATLETA – это инфраструктура, созданная для защиты и ускорения цифровизации спорта, токенизации аналоговых активов и преобразования спортивных рынков из частных в публичные. Написанная на языке RUST и построенная с использованием фреймворка Substrate, ATLETA наследует множество проверенных на практике технико-экономических примитивов, обеспечивающих более высокую эффективность транзакций, гарантии расчетов и более широкие программные возможности по сравнению с альтернативными публичными сетями.