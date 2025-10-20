Текущая цена Aster Inu сегодня составляет 0.000387 USD. Следите за обновлениями цены ASTERINU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASTERINU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Aster Inu сегодня составляет 0.000387 USD. Следите за обновлениями цены ASTERINU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASTERINU прямо сейчас на MEXC.

Логотип Aster Inu

Aster Inu Курс (ASTERINU)

Текущая цена 1 ASTERINU в USD:

$0.000387
+19.07%1D
USD
График цены Aster Inu (ASTERINU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:16:26 (UTC+8)

Информация о ценах Aster Inu (ASTERINU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.000289
Мин 24Ч
$ 0.000417
Макс 24Ч

$ 0.000289
$ 0.000417
$ 0.008002267526781424
$ 0.000259532459962941
+2.11%

+19.07%

+21.69%

+21.69%

Текущая цена Aster Inu (ASTERINU) составляет $ 0.000387. За последние 24 часа ASTERINU торговался в диапазоне от $ 0.000289 до $ 0.000417, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASTERINU за все время составляет $ 0.008002267526781424, а минимальная – $ 0.000259532459962941.

Что касается краткосрочной динамики, ASTERINU изменился на +2.11% за последний час, на +19.07% за 24 часа и на +21.69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Aster Inu (ASTERINU)

No.2662

$ 383.13K
$ 32.58K
$ 387.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Текущая рыночная капитализация Aster Inu составляет $ 383.13K, при 24-часовом объеме торгов $ 32.58K. Циркулируещее обращение ASTERINU составляет 990.00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 387.00K.

История цен Aster Inu (ASTERINU) в USD

Отслеживайте изменения цены Aster Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00006198+19.07%
30 дней$ -0.001113-74.20%
60 дней$ -0.001113-74.20%
90 дней$ -0.001113-74.20%
Изменение цены Aster Inu сегодня

Сегодня для ASTERINU зафиксировано изменение $ +0.00006198 (+19.07%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Aster Inu за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.001113 (-74.20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Aster Inu за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ASTERINU изменился на $ -0.001113 (-74.20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Aster Inu за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.001113 (-74.20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Aster Inu (ASTERINU)?

Просмотеть страницу истории цен Aster Inu.

Что такое Aster Inu (ASTERINU)

Мемкоин, созданный сообществом и вдохновленный миссией Aster по обеспечению беспрепятственной кроссчейн-связи, сочетающий в себе криптовалютную полезность и мем-культуру.

Aster Inu доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Aster Inu. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ASTERINU, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Aster Inu в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Aster Inu простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Aster Inu (USD)

Сколько будет стоить Aster Inu (ASTERINU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aster Inu (ASTERINU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aster Inu.

Проверьте прогноз цены Aster Inu!

Токеномика Aster Inu (ASTERINU)

Понимание токеномики Aster Inu (ASTERINU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASTERINU прямо сейчас!

Как купить Aster Inu (ASTERINU)

Ищете как купить Aster Inu? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Aster Inu на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ASTERINU на местную валюту

1 Aster Inu (ASTERINU) в VND
10.183905
1 Aster Inu (ASTERINU) в AUD
A$0.00059211
1 Aster Inu (ASTERINU) в GBP
0.00029025
1 Aster Inu (ASTERINU) в EUR
0.00033282
1 Aster Inu (ASTERINU) в USD
$0.000387
1 Aster Inu (ASTERINU) в MYR
RM0.00163314
1 Aster Inu (ASTERINU) в TRY
0.01624626
1 Aster Inu (ASTERINU) в JPY
¥0.058824
1 Aster Inu (ASTERINU) в ARS
ARS$0.52226424
1 Aster Inu (ASTERINU) в RUB
0.03143214
1 Aster Inu (ASTERINU) в INR
0.03399021
1 Aster Inu (ASTERINU) в IDR
Rp6.44999742
1 Aster Inu (ASTERINU) в PHP
0.02268207
1 Aster Inu (ASTERINU) в EGP
￡E.0.01841346
1 Aster Inu (ASTERINU) в BRL
R$0.00208206
1 Aster Inu (ASTERINU) в CAD
C$0.00053793
1 Aster Inu (ASTERINU) в BDT
0.04724496
1 Aster Inu (ASTERINU) в NGN
0.56578626
1 Aster Inu (ASTERINU) в COP
$1.51171875
1 Aster Inu (ASTERINU) в ZAR
R.0.00670284
1 Aster Inu (ASTERINU) в UAH
0.0162153
1 Aster Inu (ASTERINU) в TZS
T.Sh.0.96029406
1 Aster Inu (ASTERINU) в VES
Bs0.08127
1 Aster Inu (ASTERINU) в CLP
$0.366489
1 Aster Inu (ASTERINU) в PKR
Rs0.10953648
1 Aster Inu (ASTERINU) в KZT
0.20828727
1 Aster Inu (ASTERINU) в THB
฿0.01267038
1 Aster Inu (ASTERINU) в TWD
NT$0.01192734
1 Aster Inu (ASTERINU) в AED
د.إ0.00142029
1 Aster Inu (ASTERINU) в CHF
Fr0.00030573
1 Aster Inu (ASTERINU) в HKD
HK$0.00300699
1 Aster Inu (ASTERINU) в AMD
֏0.14804685
1 Aster Inu (ASTERINU) в MAD
.د.م0.00358362
1 Aster Inu (ASTERINU) в MXN
$0.0071208
1 Aster Inu (ASTERINU) в SAR
ريال0.00145125
1 Aster Inu (ASTERINU) в ETB
Br0.05859954
1 Aster Inu (ASTERINU) в KES
KSh0.04997718
1 Aster Inu (ASTERINU) в JOD
د.أ0.000274383
1 Aster Inu (ASTERINU) в PLN
0.00140868
1 Aster Inu (ASTERINU) в RON
лв0.00169119
1 Aster Inu (ASTERINU) в SEK
kr0.00363006
1 Aster Inu (ASTERINU) в BGN
лв0.00065016
1 Aster Inu (ASTERINU) в HUF
Ft0.1299933
1 Aster Inu (ASTERINU) в CZK
0.00811152
1 Aster Inu (ASTERINU) в KWD
د.ك0.000118422
1 Aster Inu (ASTERINU) в ILS
0.00127323
1 Aster Inu (ASTERINU) в BOB
Bs0.00267417
1 Aster Inu (ASTERINU) в AZN
0.0006579
1 Aster Inu (ASTERINU) в TJS
SM0.00358362
1 Aster Inu (ASTERINU) в GEL
0.0010449
1 Aster Inu (ASTERINU) в AOA
Kz0.35277759
1 Aster Inu (ASTERINU) в BHD
.د.ب0.000145512
1 Aster Inu (ASTERINU) в BMD
$0.000387
1 Aster Inu (ASTERINU) в DKK
kr0.00248841
1 Aster Inu (ASTERINU) в HNL
L0.01016262
1 Aster Inu (ASTERINU) в MUR
0.01761624
1 Aster Inu (ASTERINU) в NAD
$0.00671832
1 Aster Inu (ASTERINU) в NOK
kr0.00386226
1 Aster Inu (ASTERINU) в NZD
$0.00067338
1 Aster Inu (ASTERINU) в PAB
B/.0.000387
1 Aster Inu (ASTERINU) в PGK
K0.0016254
1 Aster Inu (ASTERINU) в QAR
ر.ق0.00140868
1 Aster Inu (ASTERINU) в RSD
дин.0.03908313
1 Aster Inu (ASTERINU) в UZS
soʻm4.66264953
1 Aster Inu (ASTERINU) в ALL
L0.03227193
1 Aster Inu (ASTERINU) в ANG
ƒ0.00069273
1 Aster Inu (ASTERINU) в AWG
ƒ0.0006966
1 Aster Inu (ASTERINU) в BBD
$0.000774
1 Aster Inu (ASTERINU) в BAM
KM0.00065016
1 Aster Inu (ASTERINU) в BIF
Fr1.141263
1 Aster Inu (ASTERINU) в BND
$0.0005031
1 Aster Inu (ASTERINU) в BSD
$0.000387
1 Aster Inu (ASTERINU) в JMD
$0.06210576
1 Aster Inu (ASTERINU) в KHR
1.56048075
1 Aster Inu (ASTERINU) в KMF
Fr0.164088
1 Aster Inu (ASTERINU) в LAK
8.41304331
1 Aster Inu (ASTERINU) в LKR
රු0.11745063
1 Aster Inu (ASTERINU) в MDL
L0.00656739
1 Aster Inu (ASTERINU) в MGA
Ar1.7354241
1 Aster Inu (ASTERINU) в MOP
P0.003096
1 Aster Inu (ASTERINU) в MVR
0.0059211
1 Aster Inu (ASTERINU) в MWK
MK0.6707097
1 Aster Inu (ASTERINU) в MZN
MT0.0247293
1 Aster Inu (ASTERINU) в NPR
रु0.05438898
1 Aster Inu (ASTERINU) в PYG
2.744604
1 Aster Inu (ASTERINU) в RWF
Fr0.561537
1 Aster Inu (ASTERINU) в SBD
$0.00318501
1 Aster Inu (ASTERINU) в SCR
0.00529029
1 Aster Inu (ASTERINU) в SRD
$0.01534068
1 Aster Inu (ASTERINU) в SVC
$0.00338625
1 Aster Inu (ASTERINU) в SZL
L0.00671832
1 Aster Inu (ASTERINU) в TMT
m0.00135837
1 Aster Inu (ASTERINU) в TND
د.ت0.001137006
1 Aster Inu (ASTERINU) в TTD
$0.00262386
1 Aster Inu (ASTERINU) в UGX
Sh1.348308
1 Aster Inu (ASTERINU) в XAF
Fr0.218268
1 Aster Inu (ASTERINU) в XCD
$0.0010449
1 Aster Inu (ASTERINU) в XOF
Fr0.218268
1 Aster Inu (ASTERINU) в XPF
Fr0.039474
1 Aster Inu (ASTERINU) в BWP
P0.0051858
1 Aster Inu (ASTERINU) в BZD
$0.00077787
1 Aster Inu (ASTERINU) в CVE
$0.03682692
1 Aster Inu (ASTERINU) в DJF
Fr0.068886
1 Aster Inu (ASTERINU) в DOP
$0.02455515
1 Aster Inu (ASTERINU) в DZD
د.ج0.05047254
1 Aster Inu (ASTERINU) в FJD
$0.0008901
1 Aster Inu (ASTERINU) в GNF
Fr3.364965
1 Aster Inu (ASTERINU) в GTQ
Q0.00296442
1 Aster Inu (ASTERINU) в GYD
$0.0809604
1 Aster Inu (ASTERINU) в ISK
kr0.047214

Источники Aster Inu

Для более глубокого понимания Aster Inu рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Aster Inu
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aster Inu

Сколько стоит Aster Inu (ASTERINU) на сегодня?
Актуальная цена ASTERINU в USD – 0.000387 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ASTERINU в USD?
Текущая цена ASTERINU в USD составляет $ 0.000387. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Aster Inu?
Рыночная капитализация ASTERINU составляет $ 383.13K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ASTERINU?
Циркулирующее предложение ASTERINU составляет 990.00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ASTERINU?
ASTERINU достиг максимальной цены (ATH) в 0.008002267526781424 USD.
Какова была минимальная цена ASTERINU за все время (ATL)?
ASTERINU достиг минимальной цены (ATL) в 0.000259532459962941 USD.
Каков объем торгов ASTERINU?
Объем торгов за последние 24 часа для ASTERINU составляет $ 32.58K USD.
Вырастет ли ASTERINU в цене в этом году?
ASTERINU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASTERINU для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Aster Inu (ASTERINU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ASTERINU в USD

Сумма

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000387 USD

Торговля ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0.000387
$0.000387$0.000387
+18.71%

