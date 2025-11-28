Что такое ASTERINU

Токеномика Aster Inu (ASTERINU) Откройте для себя ключевую информацию о Aster Inu (ASTERINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Aster Inu (ASTERINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster Inu (ASTERINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 173,25K $ 173,25K $ 173,25K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,00K $ 175,00K $ 175,00K Исторический максимум: $ 0,00411 $ 0,00411 $ 0,00411 Исторический минимум: $ 0,000160174110784358 $ 0,000160174110784358 $ 0,000160174110784358 Текущая цена: $ 0,000175 $ 0,000175 $ 0,000175 Узнайте больше о цене Aster Inu (ASTERINU) Купить ASTERINU сейчас!

Информация о Aster Inu (ASTERINU) Мемкоин, созданный сообществом и вдохновленный миссией Aster по обеспечению беспрепятственной кроссчейн-связи, сочетающий в себе криптовалютную полезность и мем-культуру. Мемкоин, созданный сообществом и вдохновленный миссией Aster по обеспечению беспрепятственной кроссчейн-связи, сочетающий в себе криптовалютную полезность и мем-культуру. Официальный сайт: https://asterinu.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9f6c24232f1bba6ef47bcb81b9b9434acdb94444

Токеномика Aster Inu (ASTERINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aster Inu (ASTERINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTERINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTERINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTERINU, изучите текущую цену ASTERINU!

Как купить ASTERINU Заинтересованы в добавлении Aster Inu (ASTERINU) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ASTERINU, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ASTERINU на MEXC прямо сейчас! История цены Aster Inu (ASTERINU) Анализ истории цены ASTERINU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ASTERINU прямо сейчас! Прогноз цены ASTERINU Хотите узнать, куда может двигаться ASTERINU? Наша страница прогноза цены ASTERINU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ASTERINU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!