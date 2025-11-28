Токеномика Aster (ASTER)

Токеномика Aster (ASTER)

Откройте для себя ключевую информацию о Aster (ASTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:30:12 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Aster (ASTER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster (ASTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,65B
$ 2,65B$ 2,65B
Общее предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 2,37B
$ 2,37B$ 2,37B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,93B
$ 8,93B$ 8,93B
Исторический максимум:
$ 2,436
$ 2,436$ 2,436
Исторический минимум:
$ 0,08438718204444161
$ 0,08438718204444161$ 0,08438718204444161
Текущая цена:
$ 1,1158
$ 1,1158$ 1,1158

Информация о Aster (ASTER)

Aster – это децентрализованная биржа нового поколения, созданная для всех. После слияния Astherus с APX Finance в конце 2024 года новая идентичность стала чем-то большим, чем просто смена названия. Мы революционизируем способ торговли бессрочными контрактами и использования активов в децентрализованном мире.

Официальный сайт:
https://www.asterdex.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Токеномика Aster (ASTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aster (ASTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASTER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASTER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTER, изучите текущую цену ASTER!

Как купить ASTER

Заинтересованы в добавлении Aster (ASTER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ASTER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Aster (ASTER)

Анализ истории цены ASTER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ASTER

Хотите узнать, куда может двигаться ASTER? Наша страница прогноза цены ASTER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»