Токеномика Aster (ASTER) Откройте для себя ключевую информацию о Aster (ASTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Aster (ASTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster (ASTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,65B Общее предложение: $ 8,00B Оборотное предложение: $ 2,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,93B Исторический максимум: $ 2,436 Исторический минимум: $ 0,08438718204444161 Текущая цена: $ 1,1158

Информация о Aster (ASTER) Aster – это децентрализованная биржа нового поколения, созданная для всех. После слияния Astherus с APX Finance в конце 2024 года новая идентичность стала чем-то большим, чем просто смена названия. Мы революционизируем способ торговли бессрочными контрактами и использования активов в децентрализованном мире. Aster – это децентрализованная биржа нового поколения, созданная для всех. После слияния Astherus с APX Finance в конце 2024 года новая идентичность стала чем-то большим, чем просто смена названия. Мы революционизируем способ торговли бессрочными контрактами и использования активов в децентрализованном мире. Официальный сайт: https://www.asterdex.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Токеномика Aster (ASTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aster (ASTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTER, изучите текущую цену ASTER!

Как купить ASTER Заинтересованы в добавлении Aster (ASTER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ASTER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. История цены Aster (ASTER) Анализ истории цены ASTER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены ASTER Хотите узнать, куда может двигаться ASTER? Наша страница прогноза цены ASTER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

