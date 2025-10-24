Согласно вашему прогнозу, Arm Holdings PLC потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 167,47.

Согласно вашему прогнозу, Arm Holdings PLC потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 175,8435.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ARMON составляет $ 184,6356 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ARMON в 2028 году составит $ 193,8674 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARMON в 2029 году составит $ 203,5608 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARMON в 2030 году составит $ 213,7388 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Arm Holdings PLC потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 348,1581.

В 2050 году цена Arm Holdings PLC потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 567,1128.