Согласно вашему прогнозу, AMD потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 238,12.

Согласно вашему прогнозу, AMD потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 250,026.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена AMDON составляет $ 262,5273 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена AMDON в 2028 году составит $ 275,6536 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AMDON в 2029 году составит $ 289,4363 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AMDON в 2030 году составит $ 303,9081 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена AMD потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 495,0343.

В 2050 году цена AMD потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 806,3588.