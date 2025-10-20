Текущая цена AITV сегодня составляет 0.0898 USD. Следите за обновлениями цены AITV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AITV прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AITV сегодня составляет 0.0898 USD. Следите за обновлениями цены AITV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AITV прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AITV

Информация о цене AITV

Whitepaper AITV

Официальный сайт AITV

Токеномика AITV

Прогноз цен AITV

История AITV

Руководство по покупке AITV

Конвертер валют AITV в фиат

AITV на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип AITV

AITV Курс (AITV)

Текущая цена 1 AITV в USD:

$0.0898
$0.0898$0.0898
-0.22%1D
USD
График цены AITV (AITV) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:51:18 (UTC+8)

Информация о ценах AITV (AITV) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.0898
$ 0.0898$ 0.0898
Мин 24Ч
$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924
Макс 24Ч

$ 0.0898
$ 0.0898$ 0.0898

$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924

--
----

--
----

0.00%

-0.22%

-1.11%

-1.11%

Текущая цена AITV (AITV) составляет $ 0.0898. За последние 24 часа AITV торговался в диапазоне от $ 0.0898 до $ 0.0924, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AITV за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, AITV изменился на 0.00% за последний час, на -0.22% за 24 часа и на -1.11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AITV (AITV)

--
----

$ 689.20
$ 689.20$ 689.20

$ 89.80M
$ 89.80M$ 89.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Текущая рыночная капитализация AITV составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 689.20. Циркулируещее обращение AITV составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 89.80M.

История цен AITV (AITV) в USD

Отслеживайте изменения цены AITV за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000198-0.22%
30 дней$ +0.0298+49.66%
60 дней$ +0.0298+49.66%
90 дней$ +0.0298+49.66%
Изменение цены AITV сегодня

Сегодня для AITV зафиксировано изменение $ -0.000198 (-0.22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AITV за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.0298 (+49.66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AITV за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AITV изменился на $ +0.0298 (+49.66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AITV за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.0298 (+49.66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AITV (AITV)?

Просмотеть страницу истории цен AITV.

Что такое AITV (AITV)

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AITV. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AITV, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AITV в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AITV простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AITV (USD)

Сколько будет стоить AITV (AITV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AITV (AITV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AITV.

Проверьте прогноз цены AITV!

Токеномика AITV (AITV)

Понимание токеномики AITV (AITV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AITV прямо сейчас!

Как купить AITV (AITV)

Ищете как купить AITV? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AITV на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AITV на местную валюту

1 AITV (AITV) в VND
2,363.087
1 AITV (AITV) в AUD
A$0.137394
1 AITV (AITV) в GBP
0.06735
1 AITV (AITV) в EUR
0.077228
1 AITV (AITV) в USD
$0.0898
1 AITV (AITV) в MYR
RM0.378956
1 AITV (AITV) в TRY
3.768008
1 AITV (AITV) в JPY
¥13.6496
1 AITV (AITV) в ARS
ARS$133.233566
1 AITV (AITV) в RUB
7.311516
1 AITV (AITV) в INR
7.885338
1 AITV (AITV) в IDR
Rp1,496.666068
1 AITV (AITV) в PHP
5.264076
1 AITV (AITV) в EGP
￡E.4.269092
1 AITV (AITV) в BRL
R$0.482226
1 AITV (AITV) в CAD
C$0.124822
1 AITV (AITV) в BDT
10.984336
1 AITV (AITV) в NGN
131.285804
1 AITV (AITV) в COP
$350.78125
1 AITV (AITV) в ZAR
R.1.556234
1 AITV (AITV) в UAH
3.756334
1 AITV (AITV) в TZS
T.Sh.223.382888
1 AITV (AITV) в VES
Bs19.0376
1 AITV (AITV) в CLP
$84.9508
1 AITV (AITV) в PKR
Rs25.231106
1 AITV (AITV) в KZT
48.253132
1 AITV (AITV) в THB
฿2.943644
1 AITV (AITV) в TWD
NT$2.763146
1 AITV (AITV) в AED
د.إ0.329566
1 AITV (AITV) в CHF
Fr0.070942
1 AITV (AITV) в HKD
HK$0.697746
1 AITV (AITV) в AMD
֏34.287436
1 AITV (AITV) в MAD
.د.م0.828854
1 AITV (AITV) в MXN
$1.650524
1 AITV (AITV) в SAR
ريال0.33675
1 AITV (AITV) в ETB
Br13.575066
1 AITV (AITV) в KES
KSh11.582404
1 AITV (AITV) в JOD
د.أ0.0636682
1 AITV (AITV) в PLN
0.326872
1 AITV (AITV) в RON
лв0.392426
1 AITV (AITV) в SEK
kr0.843222
1 AITV (AITV) в BGN
лв0.150864
1 AITV (AITV) в HUF
Ft30.194352
1 AITV (AITV) в CZK
1.880412
1 AITV (AITV) в KWD
د.ك0.0274788
1 AITV (AITV) в ILS
0.295442
1 AITV (AITV) в BOB
Bs0.618722
1 AITV (AITV) в AZN
0.15266
1 AITV (AITV) в TJS
SM0.829752
1 AITV (AITV) в GEL
0.24246
1 AITV (AITV) в AOA
Kz81.858986
1 AITV (AITV) в BHD
.د.ب0.0337648
1 AITV (AITV) в BMD
$0.0898
1 AITV (AITV) в DKK
kr0.577414
1 AITV (AITV) в HNL
L2.354556
1 AITV (AITV) в MUR
4.087696
1 AITV (AITV) в NAD
$1.557132
1 AITV (AITV) в NOK
kr0.895306
1 AITV (AITV) в NZD
$0.155354
1 AITV (AITV) в PAB
B/.0.0898
1 AITV (AITV) в PGK
K0.37716
1 AITV (AITV) в QAR
ر.ق0.326872
1 AITV (AITV) в RSD
дин.9.061718
1 AITV (AITV) в UZS
soʻm1,081.927462
1 AITV (AITV) в ALL
L7.47585
1 AITV (AITV) в ANG
ƒ0.160742
1 AITV (AITV) в AWG
ƒ0.16164
1 AITV (AITV) в BBD
$0.1796
1 AITV (AITV) в BAM
KM0.150864
1 AITV (AITV) в BIF
Fr264.1018
1 AITV (AITV) в BND
$0.115842
1 AITV (AITV) в BSD
$0.0898
1 AITV (AITV) в JMD
$14.38596
1 AITV (AITV) в KHR
362.09605
1 AITV (AITV) в KMF
Fr38.0752
1 AITV (AITV) в LAK
1,952.173874
1 AITV (AITV) в LKR
රු27.212094
1 AITV (AITV) в MDL
L1.521212
1 AITV (AITV) в MGA
Ar402.69014
1 AITV (AITV) в MOP
P0.717502
1 AITV (AITV) в MVR
1.37394
1 AITV (AITV) в MWK
MK155.902678
1 AITV (AITV) в MZN
MT5.739118
1 AITV (AITV) в NPR
रु12.598042
1 AITV (AITV) в PYG
632.3716
1 AITV (AITV) в RWF
Fr130.1202
1 AITV (AITV) в SBD
$0.739054
1 AITV (AITV) в SCR
1.227566
1 AITV (AITV) в SRD
$3.564162
1 AITV (AITV) в SVC
$0.783954
1 AITV (AITV) в SZL
L1.557132
1 AITV (AITV) в TMT
m0.3143
1 AITV (AITV) в TND
د.ت0.2637426
1 AITV (AITV) в TTD
$0.607946
1 AITV (AITV) в UGX
Sh312.8632
1 AITV (AITV) в XAF
Fr50.6472
1 AITV (AITV) в XCD
$0.24246
1 AITV (AITV) в XOF
Fr50.6472
1 AITV (AITV) в XPF
Fr9.1596
1 AITV (AITV) в BWP
P1.201524
1 AITV (AITV) в BZD
$0.1796
1 AITV (AITV) в CVE
$8.531
1 AITV (AITV) в DJF
Fr15.8946
1 AITV (AITV) в DOP
$5.723852
1 AITV (AITV) в DZD
د.ج11.713512
1 AITV (AITV) в FJD
$0.20654
1 AITV (AITV) в GNF
Fr780.811
1 AITV (AITV) в GTQ
Q0.686072
1 AITV (AITV) в GYD
$18.75473
1 AITV (AITV) в ISK
kr10.9556

Источники AITV

Для более глубокого понимания AITV рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AITV
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AITV

Сколько стоит AITV (AITV) на сегодня?
Актуальная цена AITV в USD – 0.0898 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AITV в USD?
Текущая цена AITV в USD составляет $ 0.0898. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AITV?
Рыночная капитализация AITV составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AITV?
Циркулирующее предложение AITV составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AITV?
AITV достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена AITV за все время (ATL)?
AITV достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов AITV?
Объем торгов за последние 24 часа для AITV составляет $ 689.20 USD.
Вырастет ли AITV в цене в этом году?
AITV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AITV для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:51:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AITV (AITV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AITV в USD

Сумма

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0.0898 USD

Торговля AITV

AITV/USDT
$0.0898
$0.0898$0.0898
-0.22%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах