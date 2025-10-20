Текущая цена AI STARPOWERFRAGMENT сегодня составляет 1.99 USD. Следите за обновлениями цены AISPF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AISPF прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AI STARPOWERFRAGMENT сегодня составляет 1.99 USD. Следите за обновлениями цены AISPF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AISPF прямо сейчас на MEXC.

AI STARPOWERFRAGMENT Курс (AISPF)

Текущая цена 1 AISPF в USD:

$1,99
$1,99$1,99
+0,65%1D
USD
График цены AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) в реальном времени
Информация о ценах AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) (USD)

Текущая цена AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) составляет $ 1,99. За последние 24 часа AISPF торговался в диапазоне от $ 1,961 до $ 2,02, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AISPF за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, AISPF изменился на -0,75% за последний час, на +0,65% за 24 часа и на +5,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

$ 61,25K
$ 61,25K$ 61,25K

$ 41,79M
$ 41,79M$ 41,79M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация AI STARPOWERFRAGMENT составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 61,25K. Циркулируещее обращение AISPF составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,79M.

История цен AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) в USD

Отслеживайте изменения цены AI STARPOWERFRAGMENT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,01285+0,65%
30 дней$ +0,091+4,79%
60 дней$ -1,201-37,64%
90 дней$ +0,203+11,35%
Изменение цены AI STARPOWERFRAGMENT сегодня

Сегодня для AISPF зафиксировано изменение $ +0,01285 (+0,65%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AI STARPOWERFRAGMENT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,091 (+4,79%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AI STARPOWERFRAGMENT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AISPF изменился на $ -1,201 (-37,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AI STARPOWERFRAGMENT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,203 (+11,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?

Просмотеть страницу истории цен AI STARPOWERFRAGMENT.

Что такое AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

По мере того как искусственный интеллект перестраивает глобальный экономический порядок, AISPF ярко дебютировал как революционный зашифрованный актив. Это не просто набор цифровых кодов, а ключ к ценности эпохи умной экономики. Благодаря ограниченному общему объему и неограниченному технологическому потенциалу, он переопределяет границы ценности цифровых активов.

AI STARPOWERFRAGMENT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AI STARPOWERFRAGMENT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AISPF, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AI STARPOWERFRAGMENT в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AI STARPOWERFRAGMENT простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AI STARPOWERFRAGMENT (USD)

Сколько будет стоить AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AI STARPOWERFRAGMENT.

Проверьте прогноз цены AI STARPOWERFRAGMENT!

Токеномика AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Понимание токеномики AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AISPF прямо сейчас!

Как купить AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Ищете как купить AI STARPOWERFRAGMENT? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AI STARPOWERFRAGMENT на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AISPF на местную валюту

Источники AI STARPOWERFRAGMENT

Для более глубокого понимания AI STARPOWERFRAGMENT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт AI STARPOWERFRAGMENT
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AI STARPOWERFRAGMENT

Сколько стоит AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) на сегодня?
Актуальная цена AISPF в USD – 1,99 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AISPF в USD?
Текущая цена AISPF в USD составляет $ 1,99. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AI STARPOWERFRAGMENT?
Рыночная капитализация AISPF составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AISPF?
Циркулирующее предложение AISPF составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AISPF?
AISPF достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена AISPF за все время (ATL)?
AISPF достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов AISPF?
Объем торгов за последние 24 часа для AISPF составляет $ 61,25K USD.
Вырастет ли AISPF в цене в этом году?
AISPF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AISPF для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

