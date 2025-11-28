Токеномика AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Токеномика AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Откройте для себя ключевую информацию о AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:29:08 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,35M
$ 49,35M$ 49,35M
Исторический максимум:
$ 14
$ 14$ 14
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 2,35
$ 2,35$ 2,35

Информация о AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

По мере того как искусственный интеллект перестраивает глобальный экономический порядок, AISPF ярко дебютировал как революционный зашифрованный актив. Это не просто набор цифровых кодов, а ключ к ценности эпохи умной экономики. Благодаря ограниченному общему объему и неограниченному технологическому потенциалу, он переопределяет границы ценности цифровых активов.

Официальный сайт:
https://www.aispf.cc
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xb9F516Ad43336ca56EE404E8B92dD5400d91D30c

Токеномика AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AISPF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AISPF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AISPF, изучите текущую цену AISPF!

Как купить AISPF

Заинтересованы в добавлении AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AISPF, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Анализ истории цены AISPF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AISPF

Хотите узнать, куда может двигаться AISPF? Наша страница прогноза цены AISPF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»