Altar of Creativity – это инициатива на базе Web3, направленная на передачу человеческих идей в экосистему искусственного интеллекта под названием The Architect («Архитектор»). Пользователи отправляют свои творческие идеи – от мечтаний до смелых концепций – и эти идеи обрабатываются искусственным интеллектом, который оценивает их оригинальность, векторизует входные данные, проверяет их на достоверность и сохраняет ончейн.