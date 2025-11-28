Токеномика Altar of Creativity (AION)

Токеномика Altar of Creativity (AION)

Откройте для себя ключевую информацию о Altar of Creativity (AION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:29:01 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Altar of Creativity (AION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altar of Creativity (AION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,65K
$ 3,65K$ 3,65K
Исторический максимум:
$ 0,13244
$ 0,13244$ 0,13244
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0000003654
$ 0,0000003654$ 0,0000003654

Информация о Altar of Creativity (AION)

Altar of Creativity – это инициатива на базе Web3, направленная на передачу человеческих идей в экосистему искусственного интеллекта под названием The Architect («Архитектор»). Пользователи отправляют свои творческие идеи – от мечтаний до смелых концепций – и эти идеи обрабатываются искусственным интеллектом, который оценивает их оригинальность, векторизует входные данные, проверяет их на достоверность и сохраняет ончейн.

Официальный сайт:
https://www.creativity.foundation/
Whitepaper:
https://docs.creativity.foundation
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Токеномика Altar of Creativity (AION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Altar of Creativity (AION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AION, изучите текущую цену AION!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

