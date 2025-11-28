Токеномика Altar of Creativity (AION)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altar of Creativity (AION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Altar of Creativity (AION)
Altar of Creativity – это инициатива на базе Web3, направленная на передачу человеческих идей в экосистему искусственного интеллекта под названием The Architect («Архитектор»). Пользователи отправляют свои творческие идеи – от мечтаний до смелых концепций – и эти идеи обрабатываются искусственным интеллектом, который оценивает их оригинальность, векторизует входные данные, проверяет их на достоверность и сохраняет ончейн.
Токеномика Altar of Creativity (AION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Altar of Creativity (AION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AION, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AION.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AION, изучите текущую цену AION!
История цены Altar of Creativity (AION)
Анализ истории цены AION помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены AION
Хотите узнать, куда может двигаться AION? Наша страница прогноза цены AION объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
