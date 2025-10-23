Что такое 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain. Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 401jK (401JK) Сколько стоит 401jK (401JK) на сегодня? Актуальная цена 401JK в USD – 0,00375675 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена 401JK в USD? $ 0,00375675 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена 401JK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация 401jK? Рыночная капитализация 401JK составляет $ 3,77M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение 401JK? Циркулирующее предложение 401JK составляет 999,34M USD . Какова была максимальная цена (ATH) 401JK? 401JK достиг максимальной цены (ATH) в 0,01195204 USD . Какова была минимальная цена 401JK за все время (ATL)? 401JK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов 401JK? Объем торгов за последние 24 часа для 401JK составляет -- USD . Вырастет ли 401JK в цене в этом году? 401JK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 401JK для более подробного анализа.

