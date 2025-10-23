Текущая цена 401jK сегодня составляет 0,00375675 USD. Следите за обновлениями цены 401JK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 401JK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена 401jK сегодня составляет 0,00375675 USD. Следите за обновлениями цены 401JK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 401JK прямо сейчас на MEXC.

Цена 401jK (401JK)

$0,00376983
+17,50%1D
График цены 401jK (401JK) в реальном времени
Информация о ценах 401jK (401JK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00312946
Мин 24Ч
$ 0,00408318
Макс 24Ч

$ 0,00312946
$ 0,00408318
$ 0,01195204
$ 0
-0,34%

+17,17%

-12,30%

-12,30%

Текущая цена 401jK (401JK) составляет $0,00375675. За последние 24 часа 401JK торговался в диапазоне от $ 0,00312946 до $ 0,00408318, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 401JK за все время составляет $ 0,01195204, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, 401JK изменился на -0,34% за последний час, на +17,17% за 24 часа и на -12,30% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация 401jK (401JK)

$ 3,77M
--
$ 3,77M
999,34M
999 343 501,906457
Текущая рыночная капитализация 401jK составляет $ 3,77M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 401JK составляет 999,34M, а общее предложение – 999343501.906457. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,77M.

История цен 401jK (401JK) в USD

За сегодня изменение цены 401jK на USD составило $ +0,00055063.
За последние 30 дней изменение цены 401jK на USD составило $ -0,0016104150.
За последние 60 дней изменение цены 401jK на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 401jK на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00055063+17,17%
30 дней$ -0,0016104150-42,86%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

Источник 401jK (401JK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены 401jK (USD)

Сколько будет стоить 401jK (401JK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 401jK (401JK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 401jK.

Проверьте прогноз цены 401jK!

401JK на местную валюту

Токеномика 401jK (401JK)

Понимание токеномики 401jK (401JK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 401JK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 401jK (401JK)

Сколько стоит 401jK (401JK) на сегодня?
Актуальная цена 401JK в USD – 0,00375675 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена 401JK в USD?
Текущая цена 401JK в USD составляет $ 0,00375675. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация 401jK?
Рыночная капитализация 401JK составляет $ 3,77M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение 401JK?
Циркулирующее предложение 401JK составляет 999,34M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) 401JK?
401JK достиг максимальной цены (ATH) в 0,01195204 USD.
Какова была минимальная цена 401JK за все время (ATL)?
401JK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов 401JK?
Объем торгов за последние 24 часа для 401JK составляет -- USD.
Вырастет ли 401JK в цене в этом году?
401JK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 401JK для более подробного анализа.
