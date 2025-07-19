Что такое бессрочные фьючерсы? Полное руководство по их работе и принципам, лежащим в их основе

ETH. В быстро меняющемся мире торговли криптовалютами бессрочные фьючерсы быстро стали популярным инструментом для инвесторов, стремящихся хеджировать риски или увеличить доходность. По сравнению с традиционной спотовой торговлей бессрочные фьючерсы имеют ряд преимуществ: отсутствие срока действия, двунаправленная торговля и поддержка высокого кредитного плеча . Эти особенности сделали их неотъемлемой частью профессиональных торговых стратегий для таких крупных активов, как BTC





Независимо от того, стремитесь ли вы к открытию шорт позиций на рынке, хотите ли воспользоваться долгосрочными трендами или построить систематические торговые модели, понимание того, как работают бессрочные фьючерсы, включая такие механизмы, как расчет ставки финансирования, имеет важное значение для достижения стабильной прибыльности.





В этой статье представлен подробный обзор следующих тем:





Определение бессрочных фьючерсов и их отличия от традиционных фьючерсов.

Основная структура механизма торговли фьючерсами на MEXC.

Как рассчитываются ставки финансирования и их практическое значение.

Как формулировать эффективные стратегии в различных рыночных условиях.

Часто задаваемые вопросы начинающих и советы по управлению рисками.









Бессрочные фьючерсы – это тип производного торгового инструмента, который позволяет пользователям открывать лонг или шорт позиции по базовому активу, такому как BTC или ETH, без необходимости фактического удержания самого актива.









Характеристика Бессрочные фьючерсы Традиционные фьючерсы Срок истечения Нет Да (например, ежеквартальный расчет) Ценовая привязка Механизм ставки финансирования Естественная конвергенция по истечении срока Ограничения на закрытие Позиции могут быть закрыты в любое время, поддерживается долгосрочное удержание Автоматическое закрытие или принудительное закрытие по истечении срока Типичные случаи использования Высокочастотная торговля, хеджирование в шорт, арбитраж Спекуляция, хеджирование, институциональное управление рисками





Бессрочный характер этих контрактов делает их торговый стиль более похожим на спотовую торговлю , при этом они по-прежнему предлагают кредитное плечо и возможность открывать как лонг, так и шорт позиции, что сделало их популярными как среди институциональных, так и среди розничных трейдеров.













В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные фьючерсы не имеют фиксированной даты расчета. Это позволяет трейдерам удерживать позиции столько времени, сколько они считают нужным, адаптируясь к рыночным условиям и личным стратегиям. Устраняя ограничение в виде принудительного закрытия по истечении срока, бессрочные фьючерсы обеспечивают большую гибкость и непрерывность в реализации торговых стратегий.









Бессрочные фьючерсы обычно используют справедливую цену, а не последнюю цену сделки, для расчета нереализованной прибыли и убытка (PNL). Это помогает предотвратить манипулирование ценами и избежать ненужной ликвидации.





Справедливая цена: Взвешенный индекс, рассчитанный на основе спотовых цен актива на нескольких биржах. Он отражает справедливую рыночную стоимость.





Пример: Если спотовые цены BTC на нескольких биржах составляют 30 000, 30 100 и 29 950 USDT, система рассчитывает средневзвешенную цену в размере 30 017 USDT в качестве справедливой цены.





Нереализованная прибыль/убыток (PNL): Текущая прибыль или убыток по открытой позиции, рассчитанная с использованием справедливой цены.





Пример: Если вы открыли позицию на 1 контракт в лонг для ETH по цене 3 000 USDT, а текущая справедливая цена составляет 3 500 USDT, ваша нереализованная прибыль равна (3 500 - 3 000) × 1 = 500 USDT.





Ликвидация: Если убытки приводят к снижению маржи вашего счета ниже уровня, необходимого для поддержания позиции, система автоматически ликвидирует вашу позицию, чтобы предотвратить отрицательный баланс.





Пример: Если ваш маржинальный баланс составляет всего 200 USDT, а ваши убытки достигают 300 USDT, система запустит ликвидацию, чтобы избежать дальнейших рисков.









Чтобы цена бессрочных контрактов не отклонялась значительно от спотового рынка, вводится механизм ставки финансирования . Эта система обеспечивает выравнивание цен, стимулируя баланс лонг и шорт позиций посредством периодических выплат.









Положительная ставка финансирования: Лонг позиции платят шорт позициям

Отрицательная ставка финансирования: Шорт позиции платят лонг позициям

Частота расчетов: Каждые 8 часов

Примечание: Биржи не взимают комиссию за финансирование. Расчеты производятся напрямую между трейдерами.





Например:





Предположим, что ставка финансирования составляет +0,01%, а у вас есть лонг позиция на сумму 1 000 USDT:





В следующий интервал финансирования вы заплатите 0,1 USDT держателям шорт позиций (1 000 × 0,01%).

Если вы закроете свою позицию до момента расчета финансирования, с вас не будет взиматься комиссия.









Удержание шорт позиций при положительных ставках финансирования может приносить доход от финансирования.

Комиссии за финансирование следует рассматривать как затраты при удержании позиций в течение длительного периода.

Для высокочастотных или краткосрочных торговых стратегий комиссии за финансирование, как правило, незначительны.









MEXC предлагает широкий спектр фьючерсных продуктов, охватывающих основные криптовалюты и новые токены, поддерживая как фьючерсы USDT-M, так и фьючерсы Coin-M. Платформа обеспечивает стабильный и проверенный опыт торговли, подкрепленный низким проскальзыванием, высокой ликвидностью и исполнением в режиме реального времени. Она оснащена полным набором профессиональных инструментов, включая тейк-профит/стоп-лосс , трейлинг-стоп, отчеты по фьючерсам и подробную информацию о комиссиях за финансирование, которые помогают пользователям эффективно управлять рисками и анализировать прибыли и убытки. Торговля фьючерсами подходит для пользователей с определенным уровнем понимания рынка и толерантности к риску, особенно для тех, кто использует краткосрочные, ориентированные на события или основанные на трендах стратегии.





Преимущества Описание Гибкие варианты кредитного плеча Поддерживает как низкий, так и высокий уровень кредитного плеча, позволяя пользователям свободно регулировать степень риска. Поддержка различных токенов Предлагает более 1 200 торговых пар, включая BTC, ETH, SOL, DOGE и другие. Сверхбыстрый механизм сопоставления Движок MEXC может обрабатывать миллионы ордеров в секунду, обеспечивая бесперебойную высокочастотную торговлю. Надежное управление рисками Включает частичную ликвидацию, предупреждения о ликвидации и автоматическую защиту от снижения кредитного плеча. Комплексные образовательные ресурсы Предоставляет учебные материалы для начинающих, демо-трейдинг и поддержку инструментов для разработки стратегий.









Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным трейдером или хотите перейти от спотовой торговли к фьючерсной, MEXC предлагает вам всестороннюю поддержку.













Как гибкий производный инструмент, бессрочные фьючерсы могут служить для достижения различных торговых целей и стилей. Чтобы эффективно ориентироваться в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, необходимо понимать, как применять правильную стратегию в различных рыночных условиях. Ниже приведены рекомендуемые подходы к торговле и операционные советы, соответствующие общим торговым целям.





Цель торговли Рекомендуемая стратегия Советы по торговле фьючерсами Бычий тренд Лонг позиция, удержание Используйте изолированную маржу с подходящим кредитным плечом, устанавливайте тейк-профит/стоп-лосс на основе MACD и уровней поддержки. Отслеживайте ставки финансирования для долгосрочных позиций. Медвежий рынок Шорт позиция Входите быстро, чтобы воспользоваться падением цены. Используйте прорывы свечей или сигналы «креста смерти» скользящих средних. Внимательно следите за изменениями ставки финансирования, чтобы управлять затратами. Высокочастотный арбитраж Используйте небольшие ценовые разрывы и дисбалансы ликвидности Размещайте лимитные ордера в режиме хеджирования с использованием стратегий с низкой задержкой. Точно оптимизируйте цены ордеров, что лучше всего подходит для опытных высокочастотных трейдеров. Контролируйте проскальзывание и комиссионные расходы. Рынок с ограниченным ценовым диапазоном Торговля T+0 (покупайте внизу, продавайте наверху) Входите в позиции и выходите из них частями вблизи уровней поддержки/сопротивления. Используйте объем и полосы Боллинджера для повышения точности входа. Свинг-трейдинг Следование за трендом, масштабируемый вход Следите за 4-часовыми или дневными трендами. Используйте индикаторы EMA для определения точек входа. Применяйте стратегии многоуровневого масштабирования и трейлинг-тейк-профита.





Примечание: Рекомендуется анализировать рыночные тенденции с помощью комбинации основных технических индикаторов, таких как MACD, Рекомендуется анализировать рыночные тенденции с помощью комбинации основных технических индикаторов, таких как MACD, свечные модели (график К-линии) и объем торгов. Перекрестная проверка нескольких индикаторов может повысить точность принятия решений и снизить риск ошибочных суждений, вызванных опорой на один сигнал. Стратегии также следует гибко корректировать в соответствии с динамикой рынка в режиме реального времени, чтобы обеспечить более адаптивное и устойчивое исполнение.









Благодаря гибкой механике и возможностям кредитного плеча бессрочные фьючерсы стали ключевым торговым инструментом для многих криптоинвесторов. Чтобы максимально использовать рыночные возможности, необходимо понимать основные этапы этого процесса. Вот как быстро начать торговать бессрочными фьючерсами на MEXC





Всего за три шага пользователи могут начать торговать бессрочными фьючерсами на MEXC.





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт

2) В строке поиска введите «BTC» и выберите фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.





Торговля фьючерсами на MEXC полностью оборудована и поддерживает различные типы ордеров, включая лимитные ордера, рыночные ордера и функции тейк-профит/стоп-лосс.









Начните торговать бессрочными фьючерсами на MEXC сегодня и будьте впереди рынка.





*BTN-Торговать бессрочными фьючерсами на BTC&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT













Бессрочные фьючерсы сопряжены с более высокими рисками. Начинающим трейдерам рекомендуется начать с демо-трейдинга , чтобы набраться опыта. Перед тем как приступить к реальной торговле, важно полностью понять механизмы стоп-лосса и принципы работы кредитного плеча.









MEXC имеет надежный механизм ликвидации и систему авто-делевериджинга (ADL), чтобы предотвратить возникновение отрицательного баланса у пользователей. Однако ликвидация все же может привести к потере всей вашей маржи.









Нет. Комиссия за финансирование взимается только в том случае, если вы удерживаете позицию в течение периода расчета ставки финансирования. Если вы закрываете позицию до окончания периода расчета, комиссия за финансирование не взимается.









Начинающим трейдерам рекомендуется использовать низкий уровень кредитного плеча (желательно 5x или менее, и, как правило, не превышающий 10x), а также устанавливать строгие ордера тейк-профит и стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки. Всегда следите за предупреждениями о ликвидационной цене, корректируйте свои позиции или добавляйте маржу при необходимости. Также рекомендуется использовать режим изолированной маржи, чтобы ограничить риск по одной позиции. Сохранять спокойствие и избегать эмоциональных решений – ключ к снижению риска ликвидации и обеспечению более безопасной торговли.









Хотя бессрочные фьючерсы предлагают высокий потенциал доходности, они также сопряжены со значительными рисками. К общим рискам относятся:





Ликвидация из-за высокого кредитного плеча: Начинающим трейдерам следует придерживаться кредитного плеча ниже 5x.

Комиссии за финансирование, съедающие прибыль: Долгосрочные позиции требуют тщательной оценки затрат на финансирование.

Ликвидация в экстремальных рыночных условиях: Всегда устанавливайте стоп-лоссы, чтобы избежать эмоциональной торговли.





Советы по управлению рисками:





Используйте изолированную маржу, чтобы ограничить риск каждой сделки.

Установите уровни тейк-профита и стоп-лосса, чтобы зафиксировать прибыль или контролировать убытки.

Следите за колебаниями ставки финансирования и рассматривайте возможность входа в рынок в периоды с более низкими затратами.

Практикуйтесь с помощью демо-трейдинга, чтобы тестировать стратегии и постепенно развивать навыки систематического трейдинга.









Бессрочные фьючерсы являются одним из наиболее широко используемых деривативов в криптовалютной сфере. Благодаря отсутствию срока истечения, поддержке лонг и шорт позиций с использованием кредитного плеча и механизму ставки финансирования, они создают гибкую и ориентированную на стратегию торговую среду. Эти контракты не только полезны для хеджирования и увеличения доходности, но и служат эффективным инструментом для точного управления волатильными рынками.





На MEXC трейдеры могут воспользоваться мощным механизмом сопоставления, гибкими вариантами кредитного плеча и полным набором инструментов управления рисками. Это позволяет как новым, так и опытным пользователям продвигаться от начального уровня к продвинутой торговле. Независимо от того, являетесь ли вы высокочастотным трейдером или розничным инвестором, стремящимся к стабильной доходности, понимание того, как работают бессрочные контракты, является первым шагом на пути к профессиональной торговле.





Изучите структуру, следуйте логике и быстрее реагируйте на каждое движение рынка. Начните свое путешествие в мир бессрочных фьючерсов на MEXC и создайте свое конкурентное преимущество.







