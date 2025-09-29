При торговле фьючерсами на MEXC или других крупных биржах ваш торговый PNL складывается из трех компонентов: Торговые комиссии: Расходы, понесенные при совершении сделки. Комиссия за финансирование: ППри торговле фьючерсами на MEXC или других крупных биржах ваш торговый PNL складывается из трех компонентов: Торговые комиссии: Расходы, понесенные при совершении сделки. Комиссия за финансирование: П
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Обязательно...иям на MEXC

Обязательно к прочтению для новых пользователей! Руководство по фьючерсному PNL и торговым комиссиям на MEXC

29 сентября 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Фьючерсы#Новички
MemeCore
M$2.25044+8.99%
Биткоин
BTC$112,206.19-7.53%


При торговле фьючерсами на MEXC или других крупных биржах ваш торговый PNL складывается из трех компонентов:

  • Торговые комиссии: Расходы, понесенные при совершении сделки.
  • Комиссия за финансирование: Периодические расчеты, основанные на ставке финансирования в течение периода удержания позиции.
  • Реализованный PNL: Окончательная прибыль или убыток, зафиксированный после закрытия позиции.

Понимание того, как рассчитываются эти три показателя, помогает трейдерам точно оценивать истинную прибыль от каждой сделки, оптимизировать стратегии, сокращать расходы и принимать рациональные решения в различных рыночных условиях.

1. Торговые комиссии


При торговле бессрочными фьючерсами комиссии различаются в зависимости от способа исполнения сделки:

Комиссия тейкера: При прямом совпадении с ордером в книге ордеров вы платите более высокую ставку.

Формула: Комиссия = стоимость позиции × комиссия тейкера (0,040%).

Комиссия мейкера: Когда вы размещаете лимитный ордер в книге ордеров и обеспечиваете ликвидность в ожидании его исполнения, комиссия обычно ниже, а иногда даже нулевая.

Формула: Комиссия = стоимость позиции × комиссия мейкера (0,010%)

Примечание: Ставки приведены по состоянию на 15 августа 2025 года. MEXC применяет разные стандарты комиссии для фьючерсной и спотовой торговли, поэтому рекомендуется проверять последние ставки перед торговлей, чтобы выбрать наиболее экономичный метод исполнения.


*BTN-Просмотреть комиссии&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/fee *

2. Комиссия за финансирование


Комиссия за финансирование – одно из главных отличий бессрочных контрактов от традиционных фьючерсов. Она гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта остается в тесном соответствии с базовым спотовым активом.

Как правило, комиссия за финансирование бессрочных фьючерсов на MEXC взимается каждые 8 часов. В зависимости от того, положительная или отрицательная ставка финансирования, а также от направления вашей позиции (лонг или шорт), вы будете либо выплачивать, либо получать комиссию за финансирование.

Если у вас лонг позиция и ставка финансирования положительная, вам придется выплатить комиссию за финансирование. Если ставка финансирования отрицательная, вы можете получить комиссию за финансирование. (Комиссия за финансирование обменивается непосредственно между пользователями).

Формула: комиссия за финансирование = ставка финансирования × стоимость позиции (контракты × размер × справедливая цена при расчете).

Отслеживание тенденций изменения ставки финансирования помогает трейдерам предвидеть затраты на удержание и точнее планировать свою торговую стратегию.

3. Расчет PNL


PNL подразделяется на нереализованный PNL (плавающий) и реализованный PNL (закрытые позиции).

3.1 Нереализованный PNL


Фьючерсы USDT-M
Лонг = (справедливая цена - цена входа) × размер позиции
Шорт = (цена входа - справедливая цена) × размер позиции

Фьючерсы Coin-M
Лонг = (1 / цена входа - 1 / справедливая цена) × размер позиции
Шорт = (1 / справедливая цена - 1 / цена входа) × размер позиции

3.2 Реализованный PNL


Фьючерсы USDT-M
Лонг = (справедливая цена - цена входа) × размер позиции
Шорт = (цена входа - справедливая цена) × размер позиции

Фьючерсы Coin-M
Лонг = (1 / цена входа - 1 / цена выхода) × размер позиции
Шорт = (1 / цена выхода - 1 / цена входа) × размер позиции

4. Пример: PNL от открытия до закрытия


Пользователь открывает лонг позицию на 0,1 BTC по фьючерсу BTCUSDT по цене 50 000 USDT в качестве тейкера, используя маржу 500 USDT с кредитным плечом 10×.

В этом примере данные выбраны только для демонстрации: Комиссия тейкера = 0,02%, комиссия мейкера = 0,00%, ставка финансирования = -0,025%.

Пользователю необходимо заплатить комиссию в размере: 50 000 x 0,1 x 0,02% = 1 USDT.

Ставка финансирования отрицательна, поэтому пользователь может получить: -50 000 x 0,1 x (-0,025%) = 1,25 USDT комиссии за финансирование

Если пользователь продает свою позицию по фьючерсу на 0,1 BTC в качестве мейкера, когда цена BTC составляет 60 000:

Тогда реализованный PNL = (60 000 - 50 000) × 0,1 = 1 000 USDT.

Комиссия за закрытие = 60 000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT

Таким образом, общий реализованный PNL пользователя = 1 000 - 1 + 1,25 - 0 = 1 000,25 USDT.

Кроме того, вы можете проверить историю сделок, чтобы увидеть комиссии и ставки финансирования, взимаемые за каждую сделку, а также PNL каждого ордера.

5. Почему вы должны освоить фьючерсные расчеты PNL


  • Точная оценка сделок: Понимание составляющих PNL каждой сделки, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и реализованный PNL, дает вам четкое представление о результатах торговли и помогает избежать принятия решений, основанных на приблизительных оценках.
  • Оптимизированная торговая стратегия: Анализируя PNL в различных торговых сценариях, вы можете определить, какие стратегии являются более эффективными, а какие несут ненужные расходы, что позволит вам скорректировать свой подход для повышения эффективности и прибыльности.
  • Снижение торговых издержек: Знание того, как рассчитываются торговые комиссии и комиссии за финансирование, поможет вам правильно выбрать роль (тейкер или мейкер) и предвидеть изменения ставок финансирования, что позволит лучше управлять затратами и избежать ненужных расходов.
  • Рациональные инвестиционные решения: Всестороннее понимание расчетов PNL позволяет вам оставаться рациональным в торговле, не поддаваясь влиянию краткосрочных колебаний рынка, не допуская слепого следования или переторговки, принимая решения в соответствии с вашей толерантностью к риску и инвестиционными целями.

6. Итоги


Овладение формулами расчета PNL для фьючерсов MEXC поможет вам четко оценивать результаты торговли и риски, принимать стратегические и рациональные решения, разрабатывать более эффективные и контролируемые торговые планы в различных рыночных условиях. Это позволит вам избежать ненужных затрат и добиться долгосрочной и стабильной прибыли.

Вы можете войти на сайт или в приложение MEXC, нажать на «Фьючерсы» на верхней навигационной панели, выбрать фьючерсы USDT-M или Coin-M, внести депозит или перевести активы на свой фьючерсный счет, установить кредитное плечо и направление позиции (лонг/шорт) и начать торговлю. Для получения подробных пошаговых инструкций читайте: Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение).

*BTN-Торговать фьючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

Рекомендуем к прочтению:

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов