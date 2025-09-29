Обязательно к прочтению для новых пользователей! Руководство по фьючерсному PNL и торговым комиссиям на MEXC





При торговле фьючерсами на MEXC или других крупных биржах ваш торговый PNL складывается из трех компонентов:





Торговые комиссии: Расходы, понесенные при совершении сделки.

Комиссия за финансирование: Периодические расчеты, основанные на ставке финансирования в течение периода удержания позиции.

Реализованный PNL: Окончательная прибыль или убыток, зафиксированный после закрытия позиции.





Понимание того, как рассчитываются эти три показателя, помогает трейдерам точно оценивать истинную прибыль от каждой сделки, оптимизировать стратегии, сокращать расходы и принимать рациональные решения в различных рыночных условиях.









При торговле бессрочными фьючерсами комиссии различаются в зависимости от способа исполнения сделки:





Комиссия тейкера: При прямом совпадении с ордером в книге ордеров вы платите более высокую ставку.





Формула: Комиссия = стоимость позиции × комиссия тейкера (0,040%).





Комиссия мейкера: Когда вы размещаете лимитный ордер в книге ордеров и обеспечиваете ликвидность в ожидании его исполнения, комиссия обычно ниже, а иногда даже нулевая.





Формула: Комиссия = стоимость позиции × комиссия мейкера (0,010%)





Примечание: Ставки приведены по состоянию на 15 августа 2025 года. MEXC применяет разные стандарты комиссии для фьючерсной и спотовой торговли, поэтому рекомендуется проверять последние ставки перед торговлей, чтобы выбрать наиболее экономичный метод исполнения.

















Комиссия за финансирование – одно из главных отличий бессрочных контрактов от традиционных фьючерсов. Она гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта остается в тесном соответствии с базовым спотовым активом.





Как правило, комиссия за финансирование бессрочных фьючерсов на MEXC взимается каждые 8 часов. В зависимости от того, положительная или отрицательная ставка финансирования, а также от направления вашей позиции (лонг или шорт), вы будете либо выплачивать, либо получать комиссию за финансирование.





Если у вас лонг позиция и ставка финансирования положительная, вам придется выплатить комиссию за финансирование. Если ставка финансирования отрицательная, вы можете получить комиссию за финансирование. (Комиссия за финансирование обменивается непосредственно между пользователями).





Формула: комиссия за финансирование = ставка финансирования × стоимость позиции (контракты × размер × справедливая цена при расчете).





Отслеживание тенденций изменения ставки финансирования помогает трейдерам предвидеть затраты на удержание и точнее планировать свою торговую стратегию.









PNL подразделяется на нереализованный PNL (плавающий) и реализованный PNL (закрытые позиции).









Фьючерсы USDT-M

Лонг = (справедливая цена - цена входа) × размер позиции

Шорт = (цена входа - справедливая цена) × размер позиции





Фьючерсы Coin-M

Лонг = (1 / цена входа - 1 / справедливая цена) × размер позиции

Шорт = (1 / справедливая цена - 1 / цена входа) × размер позиции









Фьючерсы USDT-M

Лонг = (справедливая цена - цена входа) × размер позиции

Шорт = (цена входа - справедливая цена) × размер позиции





Фьючерсы Coin-M

Лонг = (1 / цена входа - 1 / цена выхода) × размер позиции

Шорт = (1 / цена выхода - 1 / цена входа) × размер позиции









500 USDT с кредитным плечом 10×. Пользователь открывает лонг позицию на 0,1 BTC по фьючерсу BTCUSDT по цене 50 000 USDT в качестве тейкера, используя маржус кредитным плечом 10×.





В этом примере данные выбраны только для демонстрации: Комиссия тейкера = 0,02%, комиссия мейкера = 0,00%, ставка финансирования = -0,025%.





Пользователю необходимо заплатить комиссию в размере: 50 000 x 0,1 x 0,02% = 1 USDT.





Ставка финансирования отрицательна, поэтому пользователь может получить: -50 000 x 0,1 x (-0,025%) = 1,25 USDT комиссии за финансирование





Если пользователь продает свою позицию по фьючерсу на 0,1 BTC в качестве мейкера, когда цена BTC составляет 60 000:





Тогда реализованный PNL = (60 000 - 50 000) × 0,1 = 1 000 USDT.





Комиссия за закрытие = 60 000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT





Таким образом, общий реализованный PNL пользователя = 1 000 - 1 + 1,25 - 0 = 1 000,25 USDT.





Кроме того, вы можете проверить историю сделок, чтобы увидеть комиссии и ставки финансирования, взимаемые за каждую сделку, а также PNL каждого ордера.









Точная оценка сделок: Понимание составляющих PNL каждой сделки, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и реализованный PNL, дает вам четкое представление о результатах торговли и помогает избежать принятия решений, основанных на приблизительных оценках.

Оптимизированная торговая стратегия: Анализируя PNL в различных торговых сценариях, вы можете определить, какие стратегии являются более эффективными, а какие несут ненужные расходы, что позволит вам скорректировать свой подход для повышения эффективности и прибыльности.

Снижение торговых издержек: Знание того, как рассчитываются торговые комиссии и комиссии за финансирование, поможет вам правильно выбрать роль (тейкер или мейкер) и предвидеть изменения ставок финансирования, что позволит лучше управлять затратами и избежать ненужных расходов.

Рациональные инвестиционные решения: Всестороннее понимание расчетов PNL позволяет вам оставаться рациональным в торговле, не поддаваясь влиянию краткосрочных колебаний рынка, не допуская слепого следования или переторговки, принимая решения в соответствии с вашей толерантностью к риску и инвестиционными целями.









Овладение формулами расчета PNL для фьючерсов MEXC поможет вам четко оценивать результаты торговли и риски, принимать стратегические и рациональные решения, разрабатывать более эффективные и контролируемые торговые планы в различных рыночных условиях. Это позволит вам избежать ненужных затрат и добиться долгосрочной и стабильной прибыли.





Фьючерсы» на верхней навигационной панели, выбрать фьючерсы USDT-M или Coin-M, внести депозит или перевести активы на свой фьючерсный счет, установить кредитное плечо и направление позиции (лонг/шорт) и начать торговлю. Для получения подробных пошаговых инструкций читайте: Вы можете войти на сайт или в приложение MEXC, нажать на «» на верхней навигационной панели, выбрать фьючерсыили, внести депозит или перевести активы на свой фьючерсный счет, установить кредитное плечо и направление позиции (лонг/шорт) и начать торговлю. Для получения подробных пошаговых инструкций читайте: Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение)









Рекомендуем к прочтению:





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



