Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих





На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс являются не только важными инструментами управления рисками, но и ключом к повышению успешности торговли и снижению эмоциональности при принятии решений.





Тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL) – это распространенные инструменты управления рисками, используемые трейдерами.





Тейк-профит (TP): Когда цена достигает заранее установленной цели, система автоматически закрывает позицию, чтобы зафиксировать прибыль.

Стоп-лосс (SL): Когда цена опускается ниже заранее установленного порога, система автоматически закрывает позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.





На платформе MEXC ордера тейк-профит и стоп-лосс делятся на две основные категории:





Предварительно установленные TP/SL: Ордера, настроенные до открытия позиции путем установки условий срабатывания, таких как доходность (%) или PNL (USDT) . Когда последняя цена, справедливая цена или индексная цена достигает цены срабатывания, система выполняет ордер по лучшей доступной рыночной цене, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки.

TP/SL: Ордера, установленные при удержании позиции с использованием функции рыночной цены TP/SL. Трейдеры могут применять это ко всей позиции или частичной позиции (на веб-сайте). Установив условия срабатывания, такие как ROE, PNL или триггерная цена, система автоматически выполнит ордер, как только триггерная цена будет достигнута.





Кроме того, MEXC предоставляет функции обратного TP и обратного SL, позволяющие трейдерам гибко переключаться между лонг и шорт стратегиями на двусторонних рынках.









Предварительная установка параметров тейк-профита и стоп-лосса для новой позиции – это дисциплинированный подход к торговле, означающий, что у вас уже есть четкая стратегия выхода из рынка до входа в него. При открытии позиции вы можете выбрать опцию «Установить TP/SL», а затем выбрать «Последнюю цену», «Справедливую цену» или «Индексную цену» в качестве триггерной цены. Как только ордер будет исполнен, частично или полностью, по лимиту или по рынку, система немедленно разместит ордер TP/SL на основе вашей заранее установленной триггерной цены.





Пользователи могут выбрать один из трех режимов настройки: USDT (триггерная цена), ROE или PNL. Например, если вы установите TP/SL по ROE, триггерная цена и расчетный PNL будут рассчитаны соответствующим образом.





Примечание: Система поддерживает настройку ордеров TP/SL по ROE или PNL, но эти цифры носят только справочный характер. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от торговых комиссий, изменений средней цены входа и окончательной цены исполнения. Добавление к позиции изменит среднюю цену входа, но триггерная цена TP/SL останется фиксированной после установки и не изменится.









При удержании позиции MEXC предоставляет два типа опций TP/SL: «Вся позиция» и «Частичная позиция» (веб-сайт).









Для всей позиции (независимо от того, увеличена она или уменьшена) вы можете заранее установить ордера на закрытие, выбрав условия срабатывания, такие как ROE, PNL или триггерная цена. Когда последняя цена, справедливая цена или индексная цена достигнет заранее установленного уровня срабатывания, система выполнит ордер по лучшей доступной рыночной цене на основе заранее заданных цены и количества.





После закрытия позиции соответствующий ордер TP/SL будет автоматически отменен системой.









Если при настройке TP для позиции выбран параметр «Обратный тейк-профит», система откроет рыночный ордер в противоположном направлении с тем же количеством после закрытия всей позиции при срабатывании TP. Из-за волатильности рынка обратный ордер может быть выполнен не полностью. В таких случаях MEXC уведомит вас по электронной почте, SMS и в приложении.









Если при настройке SL для позиции выбран параметр «Обратный стоп-лосс», система откроет рыночный ордер в противоположном направлении с тем же объемом после закрытия всей позиции при срабатывании SL. Из-за волатильности рынка обратный ордер может быть выполнен не полностью. В таких случаях MEXC также уведомит вас по электронной почте, SMS и в приложении.









Для частичной позиции трейдеры могут заранее установить ордера на закрытие с такими условиями срабатывания, как ROE, PNL или триггерная цена. Когда последняя цена, справедливая цена или индексная цена достигает заранее установленного уровня срабатывания, система выполняет ордер по лучшей доступной рыночной цене в соответствии с заданной триггерной ценой и количеством.





После закрытия позиции соответствующий ордер TP/SL автоматически отменяется системой.





Примечание: Ордера TP/SL могут не сработать из-за резкой волатильности рынка или недостаточного размера закрываемой позиции. В случае успешного срабатывания система разместит рыночный ордер на закрытие. Однако из-за колебаний цен рыночный ордер может быть выполнен не полностью, и окончательная цена исполнения может отличаться от заранее установленной триггерной цены.





Трейдеры могут перейти в раздел «Текущие позиции» → «TP/SL», нажать «Добавить» и установить TP/SL для существующей позиции, выбрав желаемое условие срабатывания (ROE, PNL или триггерная цена) и количество.





Основное преимущество тейк-профита и стоп-лосса заключается в том, что они помогают трейдерам зафиксировать прибыль, ограничить убытки и снизить риск ликвидации. Заранее установив точки выхода, трейдеры не нуждаются в постоянном мониторинге рынка и могут избежать эмоциональных решений, продиктованных жадностью или страхом. Это делает процесс торговли более рациональным и дисциплинированным. В долгосрочной перспективе правильное использование TP/SL повышает эффективность капитала и способствует развитию надежной торговой системы.

















Шаг 1: Перейдите на официальный веб-сайт MEXC, войдите на страницу торговли фьючерсами и настройте TP/SL в торговом интерфейсе.









Шаг 2: Установите триггерную цену TP (последняя цена, справедливая цена или индексная цена) и выберите условие срабатывания (ROE или PNL).

















Шаг 1: Вразделе «Открытые позиции» нажмите «Добавить» → «Вся позиция».









Шаг 2: В настройках тейк-профитавыберите ROE, PNL или триггерная цена, а также последняя цена, справедливая цена или индексная цена.









На этом этапе вы можете включить функции «Обратный тейк-профит» и «Обратный стоп-лосс».













Шаг 1: В разделе «Открытые позиции» нажмите «Добавить» → «Частичная позиция».









Шаг 2: В настройках тейк-профита выберите ROE, PNL или триггерная цена и установите количество, а также последняя цена, справедливая цена или индексная цена.









Шаг 1: На главной странице приложения MEXC перейдите в раздел «Фьючерсы». В правой части торгового интерфейса откройте «Расширенная», чтобы настроить TP/SL.









Шаг 2: Установите триггерную цену TP (последняя цена, справедливая цена или индексная цена) и выберите условие срабатывания: %, PNL или USDT.

















Шаг 1: В разделе «Позиции» нажмите «Добавить» → «TP/SL позиции».









Шаг 2: В настройках TP/SL выберите %, PNL или USDT, а также последняя цена, справедливая цена или индексная цена.









На этом этапе вы можете включить функции «Обратный тейк-профит» и «Обратный стоп-лосс».













Шаг 1: В разделе «Позиции» нажмите «Добавить» → «Массовые TP/SL».









Шаг 2: В настройках TP/SL выберите %, PNL или USDT и настройте сумму, а также последнюю цену, справедливую цену или индексную цену.













Разумно устанавливайте уровни стоп-лосса: Рекомендуется, чтобы убыток по одной сделке не превышал 2-5% от общего капитала аккаунта.

Различные подходы для лонг и шорт позиций: В условиях восходящего тренда рассмотрите возможность фиксации прибыли поэтапно, а в условиях рынка с ограниченным диапазоном более эффективными могут быть более жесткие уровни стоп-лосса.

Обратная стратегия: На рынках с трендом можно использовать обратный стоп-лосс для быстрого изменения направления, но следует помнить о риске проскальзывания при резкой волатильности.

Используйте технические индикаторы: Настройки TP/SL должны основываться на уровнях поддержки/сопротивления, скользящих средних или свечных паттернах, а не только на интуиции.









Тейк-профит и стоп-лосс являются важными инструментами управления рисками при торговле фьючерсами. Они помогают трейдерам фиксировать прибыль, снижать просадки, контролировать риски на неблагоприятных рынках, предотвращать ликвидацию и укреплять торговую дисциплину за счет сокращения эмоциональных решений. Однако они не являются надежными на все 100%. В экстремальных рыночных условиях могут возникнуть проскальзывания или сбои в срабатывании. Для более комплексного повышения успешности торговли трейдерам следует сочетать TP/SL с техническим анализом, управлением позициями и стратегиями управления капиталом.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



