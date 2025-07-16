Объяснение понятий записей спотовой торговли

В нижней части страницы спотовой торговли можно увидеть различные торговые записи, включая открытые ордера, историю ордеров, историю торгов и открытые позиции. В данной статье мы познакомимся со сложнВ нижней части страницы спотовой торговли можно увидеть различные торговые записи, включая открытые ордера, историю ордеров, историю торгов и открытые позиции. В данной статье мы познакомимся со сложн
В нижней части страницы спотовой торговли можно увидеть различные торговые записи, включая открытые ордера, историю ордеров, историю торгов и открытые позиции. В данной статье мы познакомимся со сложными понятиями, связанными с этими торговыми записями, а на простых понятиях останавливаться не будем.

1. Открытые ордера


В разделе "Открытые ордера" отображается информация о сделках с текущими открытыми ордерами, включая торговую пару, дату, тип, сторону, цену, количество, сумму ордера, процент исполнения и условия срабатывания.

1.1 Тип


Под термином "тип" здесь понимается тип ордера, включая лимитный, рыночный и стоп-лимитный ордер. Конкретные различия между этими типами ордеров можно найти в статье "Разные типы спотовых ордеров".

1.2 Исполнено


Термин "Исполнено" означает степень исполнения ордера, обычно представленную в процентах. Если процент исполнения равен 100%, это означает, что ордер полностью исполнен.

2. История ордеров


В разделе "История ордеров" отображаются записи о последних 100 ордерах за последние 180 дней, включая исполненные и отмененные ордера. Конкретная информация включает: торговую пару, дату, тип, сторону, среднюю цену исполнения, цену, исполненное количество, количество ордеров, сумму ордеров и общую сумму.

2.1 Средняя цена заполнения и цена


В детализации истории ордеров понятия "средняя цена заполнения" и "цена" являются взаимосвязанными. Средняя цена заполнения - это средняя цена, по которой фактически был исполнен ваш ордер. Если общее количество ордеров относительно велико, ордер может быть разбит на несколько более мелких ордеров и исполнен последовательно, и каждый из этих мелких ордеров может иметь немного отличающуюся цену заполнения. Средняя из этих фактических цен заполнения является средней ценой заполнения. Под "ценой" понимается ожидаемая цена заполнения, которую вы указали при размещении ордера. Для лимитных и стоп-лимитных ордеров "Цена" равна введенной вами цене. Если вы выбрали рыночный ордер, то ордер будет исполнен по лучшей рыночной цене, а окончательная цена будет зависеть от фактических результатов торгов.

2.2 Исполнено и Количество


Понятия "Исполнено" и "Количество" также связаны между собой. Под "количеством" понимается ожидаемое количество, которое будет продано при размещении ордера. В связи с колебаниями рынка ордер может не быть полностью исполнен за один раз и может быть разбит на более мелкие ордера, которые исполняются последовательно. Фактическое количество исполненного ордера отображается в колонке "Исполнено". Если количество исполненных ордеров равно количеству ордеров, это означает, что ордер полностью исполнен.


2.3 Сумма ордера и Всего


"Сумма ордера" и "Всего" - понятия, тесно связанные с ранее рассмотренными понятиями. Сумма ордера рассчитывается следующим образом: Сумма ордера = Цена * Количество, представляя собой общую ожидаемую стоимость ордера на момент его размещения. Общая сумма рассчитывается следующим образом: Всего = Средняя цена исполнения * Исполнено, представляя собой общую стоимость ордеров, которые были фактически исполнены в вашей сделке.

3. История сделок


В разделе "История сделок" представлены записи о 100 последних сделках, совершенных в течение последних 180 дней. Отображаемая информация включает торговую пару, дату исполнения, сторону, среднюю цену заполнения, количество исполненных сделок, общую сумму, роль и комиссию.

3.1 Роль


Существует две роли: мейкер и тейкер. Мейкер, также известный как источник ликвидности, - это трейдер, который размещает ордер по определенной цене и в определенном количестве и ждет, пока другой пользователь его исполнит. Эти действия повышают ликвидность рынка. С другой стороны, тейкер, также известный как потребитель ликвидности - это трейдер, который сопоставляет свой ордер с существующим лимитным или рыночным ордером в книге заявок. Это действие потребляет ликвидность с рынка.

3.2 Комиссия


Под "комиссией" понимаются сборы, связанные с покупкой и продажей. 


4. Открытые позиции


В разделе "Открытые позиции" можно просмотреть соответствующую информацию о токенах, которыми вы владеете, включая название токена, количество позиций, замороженную сумму, среднюю цену покупки, последнюю цену, расчетную стоимость, расчетную стоимость и расчетный нереализованный PNL.

4.1 Расч. расход и Расч. стоимость


"Оцен. Расход" означает стоимость, по которой вы приобрели свои токены. Оценочный расход позиции рассчитывается следующим образом: Расч. стоимость = Количество позиций * Средняя цена покупки. Чем ниже средняя цена покупки, тем ниже расход позиции. "Расч. стоимость" и "Последняя цена" связаны с "Количеством позиции". Текущая расчетная стоимость рассчитывается следующим образом: Расч. Стоимость = Количество позиций * Последняя цена.

4.2 Расч. нереализованный PNL


"Расч. нереализованный PNL" относится к вашему текущему нереализованному PNL, обычно представленному в виде числовых значений и процентов. Расчетный нереализованный PNL рассчитывается следующим образом: Расч. нереализованный PNL = Расч. стоимость - Расч. расход.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Информация MEXC Обучение предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционной консультацией. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски, и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные действия пользователей основываются на их собственных независимых решениях.

