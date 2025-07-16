Как изменить макет фьючерсного графика K-линии





Инвестирование в криптовалюту часто предполагает отслеживание нескольких токенов. В процессе ежедневной торговли обычно возникает необходимость наблюдать за тенденциями различных токенов за разные периоды времени и сравнивать разные токены. Чтобы повысить удобство торговли, Фьючерсы MEXC запустила функцию мульти-графика, позволяющую пользователям одновременно просматривать несколько графиков K-линии на одном экране.













В настоящее время Фьючерсы MEXC позволяет пользователям отображать до 4 графиков на одном экране, предлагая различные варианты расположения для разного количества графиков. Пользователи могут выбрать наиболее предпочтительный макет в соответствии со своими потребностями.





Благодаря отображению нескольких графиков пользователи могут не только одновременно просматривать тенденции нескольких токенов на графиках К-линии, но и наблюдать за рыночными тенденциями одного и того же токена за разные периоды времени, избегая необходимости частого переключения и настройки, что повышает эффективность мониторинга.









При отображении на одном экране нескольких графиков K-линий различных токенов пользователи могут просто щелкнуть на разных окнах, чтобы выставить ордера на соответствующие токены в панели ордеров. Это экономит время по сравнению со старым методом переключения страниц и повышает эффективность торговли, что особенно выгодно во время частых колебаний рынка.





Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании функции мультиграфика вы не сможете быстро совершать торговые операции непосредственно на графике К-линии. Если вы хотите узнать больше о том, как быстро совершать торговые операции на графике К-линии, вы можете прочитать статью " Как совершать торговые операции на графике К-линии ".









Пользователи также могут персонализировать каждое окно мультиграфического дисплея в соответствии со своими предпочтениями, включая внешний вид K-линий, отображение индикаторов, рисование линий и т.д.









В настоящее время функция отображения нескольких графиков доступна только на сайте. Мы продемонстрируем торговлю фьючерсом USDT-M на сайте.









Откройте и войдите на официальную главную страницу MEXC. В верхней панели навигации нажмите [Фьючерсы] и выберите [фьючерсы USDT-M].









На странице торговли фьючерсами выберите значок окна в правом верхнем углу графика К-линии. Выберите предпочтительный вариант отображения нескольких графиков. Здесь мы продемонстрируем выбор 4-оконного варианта [⊞].









После нажатия на [⊞] графики К-линий перейдут в 4-оконный режим. Если окна покажутся вам слишком маленькими, вы также можете нажать на значок расширения в правом верхнем углу график К-линии, чтобы переключиться на полноэкранное отображение.













После настройки отображения нескольких графиков нажмите на окно, которое необходимо изменить. Затем выберите кнопку [▼] рядом с токеном в левом верхнем углу, нажмите на токен, который вы хотите отобразить, и изменения будут применены. Как показано на анимации, мы настроили второе окно для отображения бессрочных фьючерсов BTC USDT.









Если вы не видите нужный токен в выпадающем меню, вы можете добавить его с помощью функции поиска. Как показано на анимации, мы настроили третье окно для отображения бессрочных фьючерсов EOS USDT с помощью функции поиска.









Если вы хотите добавить фьючерсные торговые пары из списка избранного, вы можете выбрать их в области быстрого просмотра под панелью навигации. Как показано на анимации, мы настроили четвертое окно для отображения бессрочных фьючерсов ETH USDT.













Нажмите на окно фьючерсной пары, которой вы хотите торговать, и панель ордеров справа автоматически настроится.





Как показано на изображении, мы выбрали бессрочные фьючерсы ETH USDT в четвертом окне, и панель ордеров с правой стороны настроилась на ETH. После выбора режима маржи, кредитного плеча и количества вы можете выбрать длинную или короткую позицию.













Как и при торговле, выбрав окно, вы можете настроить для него время К-линии, внешний вид К-линии, индикаторы, варианты цен (последняя цена, индексная цена, справедливая цена), линии рисования и т.д.





Как показано на анимации, мы выбрали второе окно для фьючерсов BTC USDT и изменили вид свечей K-линии со сплошных (японских) на пустые.









Затем, как показано на анимации ниже, мы выбрали третье окно для фьючерсов EOS USDT, нажали на значок стрелки в левой части графика К-линии, чтобы открыть инструмент рисования, и снова нажмите на значок стрелки, чтобы скрыть инструмент рисования. С помощью инструмента рисования можно рисовать линии на графике К-линии.





Для получения более подробной информации о функции рисования вы можете прочитать статью " Как использовать графические инструменты (Оригинальная К-линия) ". Здесь мы не будем углубляться в эту тему.









Функция отображения нескольких графиков MEXC работает не только в режиме Оригинальной линии K-линии, но и в режиме TradingView для торговли спот и фьючерсами. Метод настройки в режиме TradingView такой же, как и в режиме Оригинальной торговли. Смело изучайте его.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях, данная информация не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.