Объяснение ставок финансирования MEXC: Попрощайтесь с скрытыми расходами при торговле фьючерсами

Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией? Вы правильно предсказали направление рынка в фьючерсной сделке, но ваша прибыль продолжала сокращаться, или ваш баланс таинственным образом уменьшился? Причиной этого может быть то, что большинство начинающих трейдеров упускают из виду: ставка финансирования.





Для торговли бессрочными фьючерсами на MEXC ставка финансирования является важной переменной стоимости, которая часто ускользает от внимания менее опытных трейдеров. В этой статье мы разберем все, что вам нужно знать – что такое ставка финансирования, как она рассчитывается, когда взимается и как избежать распространенных ошибок – чтобы вы наконец-то прояснили для себя эти «скрытые расходы».









Ставка финансирования – это механизм, который помогает согласовать цену бессрочных фьючерсов с ценами спотового рынка. Он обеспечивает стабильность рынка, требуя от держателей лонг и шорт позиций периодически выплачивать друг другу комиссию.





Вот как это работает на MEXC Фьючерсы:





Когда фьючерсная цена выше спотовой цены, ставка финансирования является положительной, и лонг позиции (покупатели) выплачивают шорт позициям.

Когда фьючерсная цена ниже спотовой цены, ставка финансирования является отрицательной, и шорт позиции (продавцы) выплачивают лонг позициям.





Эта комиссия не взимается платформой – она выплачивается между трейдерами напрямую, – но она может существенно повлиять на вашу фактическую прибыль.





Например





Вы открываете лонг позицию BTC , и ваш прогноз оказывается верным, но из-за высокой ставки финансирования с вас взимается комиссия каждые 8 часов. В результате ваша прибыль сокращается или, что еще хуже, превращается в убытки. Такова реальность этих «скрытых расходов».













В торговле фьючерсами ставка финансирования – это не просто цифра. Она может повлиять на вашу доходность, стратегию и даже на то, как вы интерпретируете настроения рынка. Вот почему вы не должны ее игнорировать:









Поскольку бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока действия, отклонения цен от спотового рынка могут сохраняться. Ставки финансирования помогают исправить эту ситуацию, стимулируя трейдеров к балансированию рынка.





Например





Если спотовая цена BTC составляет 100 000$, а фьючерсная цена – 101 000$ (завышенная цена): Применяется положительная ставка финансирования. Лонг позиции должны выплачивать шорт позициям, что делает открытие лонг позиций дороже. Это сдерживает избыточные покупки (или открытие лонг позиций) и приближает цену фьючерса к спотовой цене.









Ставка финансирования показывает, склоняются ли трейдеры к бычьему или медвежьему движению – это индикатор настроения рынка в режиме реального времени.





Пример





Ставка финансирования +0,05% для BTCUSDT означает, что большинство трейдеров настроены оптимистично и открывают лонг позиции. И наоборот, ставка -0,03% указывает на пессимистическое настроение, когда больше трейдеров открывают шорт позиции.





Одним словом, ставка финансирования – это своего рода термометр настроения рынка.









Когда слишком много трейдеров сгруппированы на одной стороне (лонг или шорт), ставки финансирования автоматически корректируются для восстановления баланса. Более высокие ставки создают естественное давление на чрезмерно «перегруженные» позиции, вынуждая трейдеров их закрывать.





Пример





Если ставка финансирования BTC поднимается до +0,15%, трейдеры с лонг позициями должны выплачивать 0,15% каждые 8 часов – что другими словами является неким «штрафом» за то, что они являются частью этой «толпы». Этот «налог на перегруженность» побуждает некоторых трейдеров закрывать позиции, снижая одностороннее давление и возвращая рынок в состояние равновесия.









Ставки финансирования представляют собой реальные затраты, которые могут значительно снизить прибыль, даже если ваш рыночный прогноз оказался верным. В экстремальных случаях затраты на финансирование могут превратить прибыльные сделки в убыточные.





Пример





Вы открываете лонг позицию по BTC, и цена за 24 часа повышается на 3% – успешный прогноз направления движения цены. Однако при ставках финансирования +0,25% каждые 8 часов вы выплачиваете 0,75% в виде общих затрат на финансирование в течение дня. Это снижает вашу чистую прибыль до 2,25%, что представляет собой 25% снижение доходности только из-за финансирования.

Это влияние становится более заметным на рынках с ограниченным диапазоном или высокой волатильностью, где затраты на финансирование могут накапливаться, в то время как движения цен остаются ограниченными, что может привести к чистым убыткам, несмотря на точные прогнозы направления рынка.









Комиссии за финансирование автоматически вычитаются из маржи вашей позиции, когда баланс вашего счета недостаточен для их покрытия. Это уменьшение доступной маржи приближает цену ликвидации к текущей рыночной цене, увеличивая риск ликвидации.





Пример





Вы открываете лонг позицию по BTCUSDT с кредитным плечом с комфортным запасом для ликвидации. По мере накопления комиссий за финансирование в течение нескольких периодов они автоматически вычитаются из маржи вашей позиции. Это постепенное уменьшение доступной маржи постепенно приближает цену ликвидации к текущей рыночной цене, сокращая так называемый защитный запас. Рыночное падение, которое вы могли выдержать ранее, теперь представляет значительно более высокий риск ликвидации.









MEXC предлагает два типа фьючерсов: Фьючерсы USDT-M и Фьючерсы Coin-M. Их расчет ставки финансирования немного отличается.









Комиссия за финансирование = Стоимость позиции × Ставка финансирования

Стоимость позиции = Количество позиции × Справедливая цена





Пример





Стоимость лонг позиции по BTCUSDT трейдера A составляет 10 BTC. Текущая справедливая цена составляет 10 000 USDT, а ставка финансирования – 0,01%.





Стоимость позиции = 10 × 10 000 = 100 000 USDT

Комиссия за финансирование = 100 000 × 0,01% = 10 USDT





Поскольку ставка финансирования положительная, трейдер A, как держатель лонг позиции, платит 10 USDT держателям шорт позиций, а трейдер, который открыл шорт позицию по BTCUSDT с такой же стоимостью позиции, получает 10 USDT в качестве комиссии за финансирование.









Комиссия за финансирование = Стоимость позиции × Ставка финансирования

Стоимость позиции = [Количество позиции (контр.) × Размер контракта] / Справедливая цена





Пример





Трейдер A удерживает 100 контрактов лонг позиции по BTCUSD (1 контракт = 100 USD). Текущая справедливая цена составляет 10 000 USDT, а ставка финансирования – 0,01%.





Стоимость позиции = (100 × 100) / 10 000 = 1 BTC

Комиссия за финансирование = 1 BTC × 0,01% = 0,0001 BTC

Опять же, если ставка положительная, держатели лонг позиций выплачивают эту комиссию держателям шорт позиций. Трейдер A должен заплатить 0,00001 BTC трейдеру, который открыл шорт позицию по BTCUSDT с такой же стоимостью позиции.









Тип контракта Ставка финансирования Частота расчетов USDT-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Каждые 8 часов по умолчанию (МСК 03:00/11:00/19:00) Coin-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Каждые 8 часов по умолчанию (МСК 03:00/11:00/19:00)





Обратите внимание: ±0,01% представляет собой типичный диапазон ставок финансирования. В экстремальных рыночных условиях или для высоковолатильных активов (таких как ±0,01% представляет собой типичный диапазон ставок финансирования. В экстремальных рыночных условиях или для высоковолатильных активов (таких как ETH SOL и т. д.) ставки могут временно увеличиваться до ±0,03%. В обычных условиях ставки финансирования MEXC рассчитываются каждые 8 часов. Однако некоторые фьючерсные пары могут быть скорректированы до 4-часовых циклов расчета в зависимости от волатильности рынка или стратегических соображений. Например, с 18 июля 2025 года MEXC скорректировала 14 фьючерсных пар USDT-M, включая LAYER, LPT, RVN, до 4-часовых периодов расчета с ограничением ставки финансирования в ±3%.









MEXC предоставляет несколько способов отслеживания ставок финансирования и их влияния на ваши позиции:





Интерфейс торговли фьючерсами отображает текущую ставку финансирования и таймер обратного отсчета в верхней информационной панели.

История ордеров и сделок » → « Ставка финансирования », чтобы просмотреть полную историю комиссий за финансирование. Перейдите в раздел «» → «», чтобы просмотреть полную историю комиссий за финансирование.

Каждая фьючерсная пара имеет свою собственную независимую ставку финансирования. Всегда проверяйте текущие ставки перед открытием позиций, особенно в периоды волатильности.





Примечание: Ставки финансирования являются динамическими и колеблются в зависимости от рыночных настроений лонг и шорт позиций, причем особенно значительные изменения наблюдаются в периоды интенсивной волатильности рынка.





На странице торговли фьючерсами, над свечным графиком (графиком К-линии), вы можете увидеть текущую ставку финансирования, которая будет рассчитана в предстоящий период финансирования. Обратный отсчет показывает время, оставшееся до расчета.









Примечание: Ставки финансирования варьируются в зависимости от фьючерсных пар. Пользователи должны всегда проверять ставки для конкретной выбранной пары.





В разделе «Ордера» в правом верхнем углу выберите «Ставка финансирования», чтобы просмотреть все расчетные комиссии за финансирование за предыдущие периоды.

















MEXC обрабатывает комиссии за финансирование с фиксированной периодичностью в 8 часов: ежедневно в 03:00, 11:00 и 19:00 (МСК).





Комиссии за финансирование взимаются с пользователей только в том случае, если они имеют открытую позицию на момент расчета. Закрытие позиции до расчета не влечет за собой комиссию за финансирование.









Комиссии за финансирование вычитаются непосредственно из доступной маржи. Если баланс недостаточен, они будут вычтены из маржи позиции, что может привести к приближению цены ликвидации к рыночной цене, увеличивая риск ликвидации.









При торговле бессрочными контрактами движения цен очевидны и заметны. Однако ставки финансирования представляют собой менее заметную, но не менее важную статью расходов, которая влияет на вашу доходность в каждом расчетном периоде.





Для начинающих трейдеров успешная торговля – это не только прогнозирование направления цен. Понимание различных затрат и механизмов бессрочных контрактов имеет важное значение для долгосрочной доходности. Четкое понимание ставок финансирования поможет вам избежать неожиданных расходов и принимать более обоснованные торговые решения.





На MEXC понимание того, как работают ставки финансирования, позволяет вам торговать с более полным представлением обо всех связанных с этим расходах. Учитывая эти расходы в своей стратегии, вы сможете разработать более комплексный подход к торговле.













