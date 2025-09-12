Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционнКопи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционн
Что такое копи-трейдинг?

12 сентября 2025 г.
Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционная стратегия для новичков, которые не имеют обширных профессиональных знаний или опыта торговли.

1. Особенности копи-трейдинга


Автоматизация: Как только инвестор выбирает трейдера, на которого будет подписан, система автоматически совершает те же операции по покупке и продаже, что и этот трейдер.

Прозрачность: Инвесторы могут просматривать историю торговли трейдера, ROI и коэффициент прибыли.

Разнообразие: Торговые платформы обычно предлагают инвесторам на выбор несколько трейдеров, что позволяет им выбирать, исходя из своих предпочтений в отношении риска и инвестиционных целей.

Управление рисками: Торговые платформы обычно позволяют инвесторам устанавливать собственные параметры риска, чтобы контролировать возможные убытки.

2. Преимущества копи-трейдинга


Упрощение процесса торговли: Инвесторы могут участвовать в торговле без необходимости глубоко изучать рынок или обладать профессиональными торговыми навыками.

Возможность обучения: Наблюдая за опытными трейдерами, инвесторы могут улучшить свои собственные торговые навыки и понимание рынка.

Экономия времени: Действия трейдеров могут быть автоматически воспроизведены, что освобождает инвесторов от необходимости постоянно следить за динамикой рынка.

Диверсифицированные инвестиции: Инвесторы могут одновременно следить за несколькими трейдерами с разными стилями торговли, распределяя инвестиционные риски.

Высокая прозрачность: Инвесторы могут просматривать исторические показатели и торговые стратегии различных трейдеров, что позволяет им делать более обоснованный выбор.

3. Недостатки копи-трейдинга


Зависимость от других: Если инвесторы в течение длительного времени полностью полагаются на стратегии трейдеров, им может не хватать независимого суждения и понимания рынка.

Рыночный риск: Даже самые лучшие трейдеры не могут избежать рисков, связанных с колебаниями рынка.

Вопросы стоимости: Некоторые платформы могут взимать высокую комиссию за копи-трейдинг, что негативно сказывается на общей доходности инвесторов.

Слишком оптимистичное восприятие: Данные о прошлых результатах работы трейдера не гарантируют будущих результатов, что может привести к излишнему оптимизму инвесторов.

Задержка информации: Торговые сигналы могут поступать с задержкой, что сказывается на конечных результатах торговли.

4. Как использовать копи-трейдинг на MEXC


MEXC предлагает функцию Копи-трейдинга, которая позволяет копировать действия трейдеров при торговле фьючерсами.

Если вы обладаете значительным опытом торговли и высокой точностью суждений о рынке, вы можете подать заявку, чтобы стать трейдером, и получать значительные доли прибыли. Вы можете прочитать «Руководство для начинающих по копи-трейдингу (трейдеру)», чтобы узнать, как подать заявку.

Если вы обычный пользователь, который не хочет упускать рыночные движения, вы можете просто подписаться на профессиональных трейдеров и автоматически выставлять ордера под их руководством. Для получения более подробной информации об использовании функции копи-трейдинга на платформе MEXC вы можете прочитать «Руководство по Копи-трейдингу на MEXC (Приложение)» или «MEXC Руководство по копи-трейдингу (Веб-сайт)».

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

