Что такое копи-трейдинг?





Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционная стратегия для новичков, которые не имеют обширных профессиональных знаний или опыта торговли.









Автоматизация: Как только инвестор выбирает трейдера, на которого будет Как только инвестор выбирает трейдера, на которого будет подписан , система автоматически совершает те же операции по покупке и продаже, что и этот трейдер.





Прозрачность: Инвесторы могут просматривать историю торговли трейдера, ROI и коэффициент прибыли.





Разнообразие: Торговые платформы обычно предлагают инвесторам на выбор несколько трейдеров, что позволяет им выбирать, исходя из своих предпочтений в отношении риска и инвестиционных целей.





Управление рисками: Торговые платформы обычно позволяют инвесторам устанавливать собственные параметры риска, чтобы контролировать возможные убытки.









Упрощение процесса торговли: Инвесторы могут участвовать в торговле без необходимости глубоко изучать рынок или обладать профессиональными торговыми навыками.





Возможность обучения: Наблюдая за опытными трейдерами, инвесторы могут улучшить свои собственные торговые навыки и понимание рынка.





Экономия времени: Действия трейдеров могут быть автоматически воспроизведены, что освобождает инвесторов от необходимости постоянно следить за динамикой рынка.





Диверсифицированные инвестиции: Инвесторы могут одновременно следить за несколькими трейдерами с разными стилями торговли, распределяя инвестиционные риски.





Высокая прозрачность: Инвесторы могут просматривать исторические показатели и торговые стратегии различных трейдеров, что позволяет им делать более обоснованный выбор.









Зависимость от других: Если инвесторы в течение длительного времени полностью полагаются на стратегии трейдеров, им может не хватать независимого суждения и понимания рынка.





Рыночный риск: Даже самые лучшие трейдеры не могут избежать рисков, связанных с колебаниями рынка.





Вопросы стоимости: Некоторые платформы могут взимать высокую комиссию за копи-трейдинг, что негативно сказывается на общей доходности инвесторов.





Слишком оптимистичное восприятие: Данные о прошлых результатах работы трейдера не гарантируют будущих результатов, что может привести к излишнему оптимизму инвесторов.





Задержка информации: Торговые сигналы могут поступать с задержкой, что сказывается на конечных результатах торговли.









MEXC предлагает функцию Копи-трейдинга , которая позволяет копировать действия трейдеров при торговле фьючерсами.





Если вы обладаете значительным опытом торговли и высокой точностью суждений о рынке, вы можете подать заявку , чтобы стать трейдером, и получать значительные доли прибыли. Вы можете прочитать « Руководство для начинающих по копи-трейдингу (трейдеру) », чтобы узнать, как подать заявку.





Если вы обычный пользователь, который не хочет упускать рыночные движения, вы можете просто подписаться на профессиональных трейдеров и автоматически выставлять ордера под их руководством. Для получения более подробной информации об использовании функции копи-трейдинга на платформе MEXC вы можете прочитать « Руководство по Копи-трейдингу на MEXC (Приложение) » или « MEXC Руководство по копи-трейдингу (Веб-сайт) ».





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.