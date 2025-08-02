Объяснение проекта Hybrid (HYB): Создание движка ИИ-агента для мира Web3

Аннотация: По мере развития технологий ИИ и расширения инфраструктуры Web3, глубокая интеграция ИИ и блокчейна дает старт новой волне инноваций. На этом фоне Hybrid Protocol становится нативной платформой Web3 для создания ИИ-агентов . Его цель – создать модульную, масштабируемую и саморазвивающуюся экосистему ИИ-агентов. В этой статье представлен систематический обзор основных концепций Hybrid, его технической архитектуры, токеномики и планов на будущее.









Hybrid Protocol – это платформа разработки для ИИ-агентов, созданная для – это платформа разработки для ИИ-агентов, созданная для экосистемы Web3 . Она предлагает разработчикам интегрированный набор инструментов для создания, развертывания и управления интеллектуальными агентами. Объединяя возможности ИИ с доступом к данным ончейн и мультичейн-совместимостью, Hybrid позволяет агентам не только воспринимать и рассуждать, но и автономно выполнять операции блокчейна, создавая по-настоящему функциональную децентрализованную систему интеллектуальных агентов.





В отличие от традиционных проектов искусственного интеллекта, которые полагаются на централизованные платформы обучения или выделенные вычислительные сети, Hybrid использует модульную архитектуру, децентрализованный доступ к данным и мультичейн-совместимость для встраивания ИИ-агентов в среду Web3. В этой системе искусственный интеллект больше не является «черным ящиком», а представляет собой настраиваемый, отслеживаемый и контролируемый автономный агент. Платформа позволяет разработчикам использовать как ончейн, так и оффчейн источники данных, интегрировать логику смарт-контрактов и создавать программируемые интеллектуальные системы. Примеры использования варьируются от автоматизированных торговых ботов и ончейн-помощников по вопросам и ответам до децентрализованных инструментов модерации контента и нативных поисковых систем Web3. Hybrid поддерживает их все с помощью своей базовой инфраструктуры. Проект завершил фазу тестовой сети и использует свой нативный токен HYB для стимулирования и управления, неуклонно продвигаясь к расширению основной сети и экосистемы.









Архитектура платформы Hybrid состоит из четырех основных уровней: фреймворк агента, уровень доступа к данным, уровень ончейн-исполнения и уровень интеллектуального анализа (Atlas). Вместе они образуют высококомпозиционную, высокопроизводительную и доступную платформу для разработки ИИ-агентов.









Фреймворк агента предоставляет разработчикам высокомодульную систему построения, которая поддерживает настройку логики поведения, расширяемость на основе плагинов и многоязычные интерфейсы разработки. Будь то простой автоматический ответ или сложные многоходовые диалоги и управление транзакциями ончейн, разработчики могут быстро создавать прототипы и развертывать агентов как ончейн, так и в облачных средах с помощью Hybrid.









Уровень доступа к данным обеспечивает единый доступ как к ончейн, так и к оффчейн данным. Система интегрирует интерфейсы чтения данных из основных блокчейнов и поддерживает подключение к различным источникам данных, таким как Web2 API, GraphQL, IPFS и Arweave. Это позволяет ИИ-агентам интерпретировать контекст и выполнять задачи в разнообразном потоке информации.









Уровень ончейн-исполнения является ключевым отличием гибридных платформ искусственного интеллекта от традиционных. Благодаря интеграции EVM-совместимых блокчейнов (таких как Ethereum ) и протоколов кроссчейн-взаимодействия, ИИ-агенты могут напрямую инициировать запросы смарт-контрактов, переводы активов или отправлять ончейн-предложения, что позволяет реализовать децентрализованную логику управления, в которой мышление превращается в действие.









Модуль Atlas, выступающий в качестве интеллектуального аналитического движка платформы, выполняет агрегированный анализ входных данных и предоставляет аналитическую информацию ИИ-агентам в режиме реального времени. Функционируя аналогично коре головного мозга человека, этот уровень обрабатывает процесс от восприятия до принятия решения, позволяя агентам динамически адаптировать свои стратегии поведения в зависимости от меняющихся условий, достигая истинной интеллектуальной реактивности, ориентированной на выполнение задач.









HYB – это нативный утилитарный токен Hybrid Protocol с общим объемом предложения в 1 миллиард токенов (1 000 000 000 HYB). Он выполняет такие основные функции, как оплата использования платформы, развертывание агентов, стимулирование экосистемы и управление сообществом. Модель токеномики основана на трех ключевых принципах: использование, ориентированное на полезность, поведенческие стимулы и совместное управление, направленные на обеспечение устойчивой экономической поддержки и динамики роста всей платформы.









Согласно официальной информации, первоначальное распределение токенов HYB выглядит следующим образом:





Категория распределения Процент Описание Экосистемные стимулы 30%

Вознаграждения для разработчиков, операторов ИИ-агентов, тестовых пользователей и участников сообщества Инвесторы (посевный + стратегический раунды) 20% (10% + 10%)

Сбор средств на ранней стадии, с учетом вестинга и линейного разблокирования Основная команда и советники 18% 12-месячная блокировка, за которой следует 36-месячный линейный вестинг для поддержки долгосрочного развития Резервный фонд 15% Стратегические расходы, резервы на чрезвычайные ситуации и поддержание экосистемы Партнеры и альянсы 12% Для технического, экосистемного и рыночного партнерского сотрудничества Поддержка ликвидности 5% Для обеспечения ликвидности биржи и первоначального обращения на рынке









Токен HYB выполняет несколько функций в экосистеме: он является не только инструментом стимулирования, но и фундаментальным компонентом работы платформы:





Платежная функция: Пользователи должны использовать HYB для развертывания ИИ-агентов, использования расширенных API и доступа к модулю искусственного интеллекта Atlas.

Средство стимулирования: HYB распределяется в качестве вознаграждения пользователям и разработчикам через Hybrid Points, аирдропы и системы, основанные на выполнении задач.

Участие в управлении: Держатели токенов могут голосовать по предложениям, связанным с развитием экосистемы, настройкой параметров и стандартами поведения агентов.

Гарантия валидации: В будущей децентрализованной сети HYB будет использоваться для проверки нодов и обеспечения правильного выполнения действий агентов.

Сотрудничество в экосистеме: Поощряет сторонних разработчиков интегрировать функции платформы, создавать новые приложения искусственного интеллекта и участвовать в системе поощрений токенами.









Во втором квартале 2025 года Hybrid официально запустила 2 фазу тестовой сети, позволяющую разработчикам свободно получать доступ к платформе, создавать собственных ИИ-агентов и тестировать триггеры поведения ончейн и механизмы вознаграждения на основе баллов. С момента открытия тестовой сети тысячи разработчиков зарегистрировались и развернули интеллектуальных агентов, охватывающих такие области, как рекомендации контента, автоматическая торговля и боты для вопросов и ответов.





Кроме того, платформа продвигает полное развертывание интеллектуального уровня Atlas, который в скором времени будет поддерживать расширенные возможности обработки естественного языка, механизмы координации поведения агентов и усовершенствованную систему разрешений ончейн, закладывая основу для развертывания основной сети. Согласно дорожной карте, запуск основной сети Hybrid запланирован на конец 2025 или начало 2026 года, после чего токен HYB начнет полноценное обращение.





В плане развития сообщества Hybrid присоединился к Link3 и получил официальную верификацию, постоянно публикуя обновления о техническом прогрессе, запусках продуктов и событиях аирдропа. Команда проекта также активна в X, где у нее есть уже более 330 000 подписчиков, и управляет сообществом Telegram, которое обеспечивает надежные каналы связи и обратной связи как для разработчиков, так и для обычных пользователей.





В плане партнерства Hybrid интегрируется с различными инфраструктурными платформами Web3, включая поставщиков данных, протоколы ончейн-платежей и проекты API моделей искусственного интеллекта. Эти усилия направлены на создание открытого и совместного технического альянса, что еще больше повысит компоновку и потенциал экосистемы платформы.









На критическом пересечении ИИ и блокчейна Hybrid представляет совершенно новую парадигму: создание ИИ-агентов с помощью модульной архитектуры, агентов, которые могут не только воспринимать и рассуждать, но и самостоятельно действовать на основе ончейн-логики. Hybrid – это не просто набор инструментов, а полноценная экосистема, охватывающая базовую инфраструктуру, экономику токенов и сотрудничество сообщества для создания интеллектуальных приложений.





В перспективе, с продолжающимся развитием Agent Launchpad, интеллектуального уровня Atlas и основной сети, Hybrid готов стать одной из самых динамичных и практически ценных платформ ИИ-агентов в пространстве Web3. Для разработчиков и инвесторов, желающих войти в эру «ончейн ИИ», Hybrid является проектом, за которым стоит внимательно следить и активно участвовать в нем.





