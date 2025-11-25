1. Что такое MEXC DEX+? MEXC DEX+ – это децентрализованная торговая агрегационная платформа (DEX Aggregator), которая интегрирует несколько DEX для предоставления пользователям лучших торговых путей, 1. Что такое MEXC DEX+? MEXC DEX+ – это децентрализованная торговая агрегационная платформа (DEX Aggregator), которая интегрирует несколько DEX для предоставления пользователям лучших торговых путей,
Обучение/Learn/DEX+/Как использ...ь MEXC DEX+

Как использовать MEXC DEX+

25 ноября 2025 г.MEXC
0m
#Новички
Binance Coin
BNB$888.43+2.82%
Stella
ALPHA$0.006834-0.53%
pump.fun
PUMP$0.002916+3.73%
FUNToken
FUN$0.002266+6.48%

1. Что такое MEXC DEX+?


MEXC DEX+ – это децентрализованная торговая агрегационная платформа (DEX Aggregator), которая интегрирует несколько DEX для предоставления пользователям лучших торговых путей, снижая проскальзывание и оптимизируя торговые комиссии. Это последнее решение для децентрализованной торговли, представленное MEXC. DEX+ поддерживает торговлю более чем 10 000 ончейн-активами, обеспечивая пользователям выполнение сделок по лучшим ценам и бесшовный опыт торговли на DEX.

2. Как использовать MEXC DEX+


Использование DEX+ на веб-сайте и в приложении очень похоже. Мы продемонстрируем процесс на примере приложения.

2.1 Как открыть аккаунт DEX+


Если вы являетесь новым пользователем платформы MEXC, вы можете прочитать статью «Как зарегистрировать аккаунт на MEXC» и следовать пошаговым инструкциям, чтобы зарегистрировать свой аккаунт MEXC. 

Если вы уже являетесь пользователем MEXC, откройте приложение MEXC, перейдите в раздел DEX+, прочитайте и согласитесь с пользовательским соглашением. Затем нажмите «Зарегистрироваться на DEX+» для успешного открытия вашего аккаунта DEX+.


2.2 Получение активов на DEX+


На странице DEX+ выберите «Кошелек», нажмите «Получить», выберите криптовалюту и сеть, введите сумму и нажмите «Подтвердить», чтобы перевести активы с вашего аккаунта MEXC на DEX+.

Если в процессе перевода вы не видите соответствующего депозитного токена, воспользуйтесь функцией «Конвертировать» на странице депозита, чтобы быстро конвертировать и внести депозит токенов.

Примечание: DEX+ поддерживает такие сети, как Solana, BNB Chain, Base и TRON. В будущем будут поддерживаться другие сети и токены.


2.3 Торговля популярными токенами


Нажмите «Торговля» внизу страницы, выберите токен для торговли, выберите тип ордера, введите соответствующие параметры (например, цену, количество и т. д.) и нажмите «Купить», чтобы приобрести токен.

Примечания:

1) Из-за разного уровня перегруженности сети блокчейна некоторые сделки могут занять от нескольких секунд до нескольких минут для завершения расчетов.

2) DEX+ в настоящее время поддерживает следующие типы ордеров: рыночный ордер, лимитный ордер, быстрая покупка/продажа, расширенный лимитный ордер и автоматическая продажа (TP/SL). Пользователи могут выбрать тип ордера, который наилучшим образом соответствует их потребностям.

3) При выборе токена для торговли вы можете просматривать подробную информацию о токене на странице «Рынки», чтобы оценить потенциальные риски. Также можно фильтровать токены через списки, такие как Популярные, Alpha, Pump.fun и Умные деньги.


2.4 Просмотр истории сделок


После завершения сделки вы можете увидеть свою текущую позицию в разделе «Позиции» внизу торговой страницы. Нажмите на значок блокнота рядом с ним, чтобы перейти к «Истории сделок», где вы можете просмотреть записи о ваших прошлых сделках.


2.5 Отправка активов с DEX+


На странице DEX+ выберите раздел «Кошелек», нажмите «Отправить», выберите криптовалюту и сеть, введите сумму и нажмите «Подтвердить», чтобы перевести активы с DEX+ обратно на ваш аккаунт MEXC.

Примечание: DEX+ поддерживает такие сети, как Solana, BNB Chain, Base и TRON. В будущем будут поддерживаться другие сети и токены.


MEXC DEX+ позволяет пользователям торговать ончейн, не управляя приватными ключами и не осуществляя сложные переводы на внешние кошельки, что значительно снижает входной барьер и делает сделки на DEX более эффективными и бесшовными.

Если у вас возникли проблемы при использовании DEX+, вы можете обратиться к разделу «Часто задаваемые вопросы о MEXC DEX+» для получения решений.

Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Можно ли всё ещё майнить Bitcoin с прибылью? Что нужно знать

Можно ли всё ещё майнить Bitcoin с прибылью? Что нужно знать

Майнинг Bitcoin превратился из домашнего хобби в индустрию стоимостью в миллиарды долларов с 2009 года. Многие новички задаются вопросом, могут ли обычные люди ещё участвовать в майнинге или это стало

Связанные статьи

Часто задаваемые вопросы MEXC DEX+

Часто задаваемые вопросы MEXC DEX+

1. Часто задаваемые вопросы по переводам (Депозиты и вывод средств)1.1 Взимается ли комиссия за переводы между CEX и DEX&#43;?Да. Перевод активов между биржей MEXC (CEX) и DEX&#43; требует подтвержден

Полное руководство по Реферальной программе амбассадоров MEXC: Повышайте свой уровень и получайте высокие награды с пассивным доходом

Полное руководство по Реферальной программе амбассадоров MEXC: Повышайте свой уровень и получайте высокие награды с пассивным доходом

Реферальная программа амбассадоров MEXC предоставляет всем пользователям долгосрочную систему поощрений, основанную на сообществе. В этом руководстве объясняются структура программы, правила повышения

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

1. Что такое фьючерсный заработок MEXC?Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволя

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов