Как использовать MEXC DEX+









MEXC DEX+ – это децентрализованная торговая агрегационная платформа (DEX Aggregator), которая интегрирует несколько DEX для предоставления пользователям лучших торговых путей, снижая проскальзывание и оптимизируя торговые комиссии. Это последнее решение для децентрализованной торговли, представленное MEXC. DEX+ поддерживает торговлю более чем 10 000 ончейн-активами, обеспечивая пользователям выполнение сделок по лучшим ценам и бесшовный опыт торговли на DEX.









Использование DEX+ на веб-сайте и в приложении очень похоже. Мы продемонстрируем процесс на примере приложения.









Если вы являетесь новым пользователем платформы MEXC, вы можете прочитать статью «Как зарегистрировать аккаунт на MEXC» и следовать пошаговым инструкциям, чтобы зарегистрировать свой аккаунт MEXC.





Если вы уже являетесь пользователем MEXC, откройте приложение MEXC, перейдите в раздел DEX+, прочитайте и согласитесь с пользовательским соглашением. Затем нажмите «Зарегистрироваться на DEX+» для успешного открытия вашего аккаунта DEX+.













На странице DEX+ выберите «Кошелек», нажмите «Получить», выберите криптовалюту и сеть, введите сумму и нажмите «Подтвердить», чтобы перевести активы с вашего аккаунта MEXC на DEX+.





Если в процессе перевода вы не видите соответствующего депозитного токена, воспользуйтесь функцией «Конвертировать» на странице депозита, чтобы быстро конвертировать и внести депозит токенов.





Примечание: DEX+ поддерживает такие сети, как Solana, BNB Chain, Base и TRON. В будущем будут поддерживаться другие сети и токены.













Нажмите «Торговля» внизу страницы, выберите токен для торговли, выберите тип ордера, введите соответствующие параметры (например, цену, количество и т. д.) и нажмите «Купить», чтобы приобрести токен.





Примечания:





1) Из-за разного уровня перегруженности сети блокчейна некоторые сделки могут занять от нескольких секунд до нескольких минут для завершения расчетов.





2) DEX+ в настоящее время поддерживает следующие типы ордеров: рыночный ордер, лимитный ордер, быстрая покупка/продажа, расширенный лимитный ордер и автоматическая продажа (TP/SL). Пользователи могут выбрать тип ордера, который наилучшим образом соответствует их потребностям.





3) При выборе токена для торговли вы можете просматривать подробную информацию о токене на странице «Рынки», чтобы оценить потенциальные риски. Также можно фильтровать токены через списки, такие как Популярные, Alpha, Pump.fun и Умные деньги.













После завершения сделки вы можете увидеть свою текущую позицию в разделе «Позиции» внизу торговой страницы. Нажмите на значок блокнота рядом с ним, чтобы перейти к «Истории сделок», где вы можете просмотреть записи о ваших прошлых сделках.













На странице DEX+ выберите раздел «Кошелек», нажмите «Отправить», выберите криптовалюту и сеть, введите сумму и нажмите «Подтвердить», чтобы перевести активы с DEX+ обратно на ваш аккаунт MEXC.





Примечание: DEX+ поддерживает такие сети, как Solana, BNB Chain, Base и TRON. В будущем будут поддерживаться другие сети и токены.









MEXC DEX+ позволяет пользователям торговать ончейн, не управляя приватными ключами и не осуществляя сложные переводы на внешние кошельки, что значительно снижает входной барьер и делает сделки на DEX более эффективными и бесшовными.





Если у вас возникли проблемы при использовании DEX+, вы можете обратиться к разделу « Часто задаваемые вопросы о MEXC DEX+ » для получения решений.





Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



