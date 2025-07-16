Протокол Virtuals создает волны в мире блокчейна по мере того, как экосистема Base и агенты искусственного интеллекта набирают обороты. Объединив технологию искусственного интеллекта с блокчейном, VirПротокол Virtuals создает волны в мире блокчейна по мере того, как экосистема Base и агенты искусственного интеллекта набирают обороты. Объединив технологию искусственного интеллекта с блокчейном, Vir
Революция в экосистеме Virtuals: Откройте для себя лучшие потенциальные токены, управляемые агентами ИИ

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Новости отрасли
Протокол Virtuals создает волны в мире блокчейна по мере того, как экосистема Base и агенты искусственного интеллекта набирают обороты. Объединив технологию искусственного интеллекта с блокчейном, Virtuals представил революционные сценарии использования и вызвал всплеск числа перспективных токенов. AIXBT, ставший лидером, всего за две недели взлетел в 170 раз, превысив рыночную стоимость в 100 миллионов долларов США и приковав к себе внимание инвесторов. Итак, за какими еще токенами в экосистеме Virtuals вам стоит следить? Давайте погрузимся!

1. LUNA: Флагман виртуальных агентских токенов


Luna by Virtuals (LUNA) стал флагманским токеном протокола Virtuals, покорив аудиторию своей функцией круглосуточной трансляции. Вирусный успех в TikTok и соответствие концепции агентов привели к тому, что рыночная стоимость токена достигла впечатляющих 240 миллионов долларов США. Хотя с тех пор она стабилизировалась на уровне около 78 миллионов долларов США (по данным CoinGecko), недавний рост показывает, что привлекательность LUNA на рынке остается высокой. Благодаря передовым технологиям и солидному развлекательному потенциалу LUNA – это токен, за которым инвесторы должны внимательно следить.


2. GAME: Усовершенствованное обучение и автономное принятие решений


GAME by Virtuals (GAME) использует передовые агенты искусственного интеллекта для обработки сложных данных, обеспечения интеллектуальной обратной связи и постоянного совершенствования за счет обучения. Благодаря долговременной памяти, объединяющей опыт, размышления и динамические черты, GAME превосходит всех в принятии решений и адаптации. С момента запуска в октябре 2024 года рыночная стоимость GAME выросла до 49 миллионов долларов США (по данным CoinGecko). С учетом развивающихся технологий и огромного потенциала в области принятия решений с помощью искусственного интеллекта, GAME станет одним из ключевых игроков в этой сфере.


3. SAINT: Новый инструмент для анализа данных блокчейна


Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) превращает сложные данные блокчейна в четкие и действенные выводы с помощью искусственного интеллекта и глубокого обучения. Предстоящий терминал полного доступа будет интегрировать данные из Nansen, Dune, Arkham и CoinGecko, помогая пользователям принимать более разумные инвестиционные решения. Благодаря уникальной модели пользователи могут получить доступ к инструментам SAINT, заплатив 99 долларов США в месяц или имея 250 000 токенов SAINT. SAINT, рыночная стоимость которой составляет 17 миллионов долларов США и которая быстро растет, готова переосмыслить аналитику блокчейна.



4. SEKOIA: Будущее венчурного инвестирования ончейн


sekoia by Virtuals (SEKOIA) переосмысливает венчурный капитал на основе блокчейна благодаря прозрачности и открытым данным, управляемым искусственным интеллектом. Созданная как полностью автономный венчурный агент, SEKOIA задает новые стандарты справедливости и инноваций в криптоинвестициях. Несмотря на то, что SEKOIA все еще развивается, ее уникальная инвестиционная система уже сделала SEKOIA ключевым проектом в экосистеме Virtuals. С рыночной стоимостью 23 миллиона долларов США и растущим капиталом это проект, за которым стоит внимательно следить.



5. VaderAI: Автономный торговый агент ИИ


VaderAI by Virtuals (VADER) стремится стать инвестиционным менеджером DAO на базе ИИ с полностью автономными торговыми возможностями. Согласно Litepaper, VADER – это первый ИИ-агент, способный выполнять сквозные торговые процессы, включая исследование, моделирование стратегии и исполнение ончейн.

Недавно VaderAI усилила свой технический потенциал, наняв команду из трех инженеров по искусственному интеллекту. Автономные торговые возможности и интеграция с такими платформами, как Arkham, Etherscan и CoinGecko, позиционируют компанию как крупного игрока в сфере инвестиций и рыночных стратегий, основанных на искусственном интеллекте. В настоящее время VaderAI оценивается в 39 миллионов долларов США и за короткое время продемонстрировала рост более чем на 190%, что свидетельствует о сильной динамике развития.



6. WAI: Будущее ИИ-акселераторов


WAI Combinator by Virtuals (WAI) это передовой ускоритель ИИ, предназначенный для повышения эффективности и принятия решений за счет автономного обучения. WAI, запуск которого намечен на январь 2025 года, обещает стать более умным и продвинутым решением для приложений ИИ. Компания WAI, рыночная стоимость которой составляет 1,3 миллиона долларов США, может быть, пока невелика, но ее инновационный подход и ориентация на автоматизацию делают ее передовым игроком в области акселерации ИИ и технологии интеллектуальных агентов.



7. MUSIC: Инновации в сфере развлечений, управляемые ИИ


MUSIC by Virtuals (MUSIC) – этоИИ-агент DJ от Agentstarter, использующий передовой ИИ для создания музыкальных клипов и переосмысления развлекательного процесса. MUSIC, рыночная стоимость которого составляет 5,5 миллиона долларов США, а 60% его запасов передано в руки трейдеров Base, уже набирает обороты. Расширяя сферу развлечений, MUSIC стремится привлечь еще больше внимания пользователей и инвесторов.

'


8. Заключение


Токены ИИ-агентов из протокола Virtuals вызывают революцию в блокчейн-пространстве. От виртуальных агентов и торговых ботов до управляющих венчурным капиталом и создателей музыки на базе ИИ – эти токены демонстрируют потенциал ИИ, меняющий игру, и привносят свежую энергию на криптовалютные рынки. По мере появления новых проектов токены экосистемы Virtuals становятся следующим большим инвестиционным трендом. Оставаясь в курсе событий и глубоко анализируя эти проекты, можно получить значительные прибыли в будущем, управляемом искусственным интеллектом.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


