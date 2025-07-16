ИИ-агенты Web3 в 2025 году: Трансформация от развлечения к функционалу

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) продолжает развиваться стремительными темпами, роль ИИ-агентов вышла далеко за рамки их первоначальной ориентации на развлекательное взаимодействие. К 2025 году развитие технологий Web3 изменит траекторию развития ИИ-агентов, превратив их из забавных чат-ботов в незаменимых помощников, решающих проблемы. Здесь мы исследуем эту удивительную трансформацию и ее последствия для будущего ИИ.









ИИ-агенты начинали как инструменты, ориентированные на развлечения, привлекая пользователей юмористическим взаимодействием и персонализированными ответами. Такие платформы, как *URLS-Goat_USDT* и *URLS-ACT_USDT*, стали примером этой тенденции, покорив аудиторию своей новизной. Однако с развитием потребностей пользователей роль ИИ-агентов сместилась в сторону решения практических задач и повышения эффективности.





Появление Web3 стало катализатором этой эволюции, а децентрализованные сети и экономика токенов создали экосистему, где ИИ-агенты работают с уникальной автономностью и широкими возможностями. Специализированные большие языковые модели (LLM), оптимизированные для таких отраслей, как финансы, юриспруденция и недвижимость, ускорили этот переход. Эти модели обеспечивают беспрецедентную точность – до 99% – в таких важных областях, как принятие финансовых решений и юридические консультации, восполняя пробелы, которых не хватает моделям общего назначения. Эта эволюция знаменует собой критический скачок от развлекательных инструментов к специализированным средствам решения проблем.









Уникальные преимущества Web3 по сравнению с Web2, такие как децентрализация и экономика токенов, открыли новые возможности для инноваций и применения ИИ-агентов. Эти возможности позволяют ИИ-агентам не только решать реальные проблемы, но и эффективно сотрудничать в глобальном масштабе.





Web3 облегчает выпуск токенов и децентрализованные механизмы финансирования, революционизируя традиционный фандрайзинг. Теперь ИИ-проекты могут быстро и эффективно получить финансирование, минуя затянутые процессы традиционного венчурного капитала. Эта модель не только ускоряет развитие, но и способствует глобальному сотрудничеству, стимулируя быстрые инновации в технологиях ИИ.





Экосистемы на основе токенов стимулируют участие и поддерживают рост. Например, Virtuals.io направляет 1% от комиссии за транзакции на покрытие расходов на вывод, обеспечивая непрерывную работу без зависимости от стороннего финансирования. Такие механизмы не только способствуют устойчивости, но и стимулируют инновации и развитие экосистемы.





Модели Web3 с открытым исходным кодом, децентрализованные вычислительные ресурсы (например, hyperbolic labs и AethirCloud) и открытые конвейеры данных (например, Cookiedotfun) обеспечивают недорогую и эффективную инфраструктуру для разработчиков ИИ. Эти ресурсы уменьшают барьеры для входа, стимулируя широкое участие и способствуя разнообразию и творчеству в приложениях ИИ.









Развитие Web3 значительно расширило экосистему ИИ-агентов. Такие платформы, как Bittensor, Olas, Pond и Flock, создают более взаимосвязанный и мощный ландшафт ИИ. Эти инструменты упрощают разработку и развертывание ИИ-агентов, способствуя переходу от развлечений к полезности.





Ключевые платформы, стимулирующие инновации:

AlchemistAIapp : Платформа для создания приложений ИИ без кода, позволяющая нетехническим пользователям создавать ИИ-агентов.

Questflow: Протокол многоагентной координации, повышающий производительность за счет интеграции возможностей нескольких агентов.









Одноцелевые ИИ-агенты также находят применение в специализированных областях. Например:

CorpauditAI : Занимается финансовым анализом, помогая пользователям проверять отчеты и выявлять рыночные возможности.

CPA Agent: Упрощает расчет криптовалютных налогов и формирование отчетов.









Появление специализированных платформ ИИ стало катализатором фундаментальных изменений в способах взаимодействия интеллектуальных систем и решения сложных задач. Такие платформы, как Virtuals.io и ai16zdao (Агентский 1 уровень), повышают общее качество экосистемы, а TheoriqAI (Координационные уровни) внедряет инновационные технологии совместной работы нескольких агентов для эффективного решения сложных задач. Эти разработки свидетельствуют о том, что ИИ-агенты становятся вторыми пилотами в конкретных отраслях, которые стимулируют инновации, повышают производительность и оказывают значительное влияние на общество.













В 2025 году ИИ-агенты Web3 должны превратиться из развлекательных инструментов в профессиональных помощников, особенно в ключевых отраслях, таких как финансы и юриспруденция. Эта эволюция подчеркивает огромный потенциал пространства ИИ-агентов как ключевой области для инвестиций. Для инвесторов использование этих возможностей может стать предвестником новой технологической и финансовой революции.





Являясь мировым лидером в области торговли цифровыми активами, MEXC готова поддержать внедрение и рост приложений для ИИ-агентов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.