Как управлять субаккаунтами













В рамках счета MEXC вы можете открыть несколько субаккаунтов, которые помогут вам в ежедневной торговой деятельности. Например, вы можете использовать один субаккаунт для спотовой торговли, а другой - для фьючерсной торговли.





MEXC предоставляет два типа субаккаунтов. Один тип субаккаунтов не имеет прав входа в систему и должен использоваться совместно с API. Для просмотра информации по данному типу субаккаунта, в том числе информации о переводах и торговле, необходимо проверить данные субаккаунта в своем аккаунте MEXC.





Другой тип субаккаунта - это субаккаунт, для входа в который используется адрес электронной почты. Помимо просмотра информации по данному субаккаунту в рамках счета MEXC, Вы также можете самостоятельно войти в субаккаунт через сайт для просмотра информации. Данный тип субаккаунта не может быть использован для входа в систему через приложение.









Зайдите на официальный сайт MEXC и войдите в свою учетную запись. Затем нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу и выберите [Управление субаккаунтами].









Нажмите на кнопку [Создать субаккаунт], и вы увидите два доступных типа субаккаунтов. Выберите первый тип субаккаунта без права входа в систему и нажмите [Следующий шаг].









Введите имя пользователя и нажмите [Следующий шаг]. Затем завершите проверку безопасности, и субаккаунт будет успешно создан.









Если выбран второй тип субаккаунта, требующий проверки электронной почты, введите адрес электронной почты, пароль для входа в систему, пароль для подтверждения и код проверки электронной почты и нажмите кнопку [Следующий шаг]. Затем завершите проверку безопасности, и субаккаунт будет создан.













На странице управления субаккаунтами имеется пять разделов: Управление счетом, API, Управление активами, История переводов и История входов.









На странице "Управление субаккаунтами" в разделе "Управление счетами" нажмите на [...] справа от счета, чтобы управлять им.





Для первого типа субаккаунтов, не имеющих прав на вход в систему, можно выполнить действия [Заморозить] или [Включить фьючерсы].





Для второго типа субаккаунтов, требующих проверки электронной почты, можно выполнить действия [Заморозить], [Изменить пароль], [Изменить адрес электронной почты] или [Включить фьючерсы].





После включения функции фьючерсов символ ⊗ изменится на Ⓥ.













Нажмите кнопку [Создать API], выберите субаккаунт и отметьте нужные вам опции информации по спот и фьючерсам. Заполните примечания и нажмите кнопку [Создать]. Затем пройдите проверку безопасности, и API будет создан.









На MEXC многие интерфейсы требуют доступа через API-ключ. В процессе создания ключа API, как показано выше, были отмечены разрешения API для торговли как спот, так и фьючерсами.





После успешного создания будет сгенерирован ключ доступа (Secret Key). Пожалуйста, храните свой ключ доступа в безопасности и никому его не передавайте. Если ваш ключ доступа будет взломан, пожалуйста, немедленно удалите этот ключ и создайте новый отдельно.













Нажмите кнопку [Перевод], чтобы перевести активы между своим счетом MEXC и субаккаунтом. Вы также можете переводить активы между субаккаунтами. Записи о переводах будут перечислены в Истории переводов.





Нажмите на [Информация], чтобы просмотреть активы на соответствующем субаккаунте.













Второй тип субаккаунта может быть использован для входа на сайт с помощью адреса электронной почты и пароля. При прямом входе в субаккаунт запись о входе можно просмотреть в учетной записи MEXC. В разделе "Управление субаккаунтами" выберите [История входов], чтобы просмотреть адрес электронной почты, IP и местоположение для каждого входа.



