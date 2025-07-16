Стремительный рост технологий Web3 привел к появлению новых секторов, среди которых одним из основных стал сектор ИИ-агентов. Хотя может показаться, что он отличается от сектора «надписей» предыдущегоСтремительный рост технологий Web3 привел к появлению новых секторов, среди которых одним из основных стал сектор ИИ-агентов. Хотя может показаться, что он отличается от сектора «надписей» предыдущего
Исследование ИИ-агентов в секторе надписей: Взгляды на развитие и инвестиционные возможности

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Стремительный рост технологий Web3 привел к появлению новых секторов, среди которых одним из основных стал сектор ИИ-агентов. Хотя может показаться, что он отличается от сектора «надписей» предыдущего года, оба сектора имеют схожие стратегии развития, тенденции рынка и конкурентную динамику. В этой статье рассматривается эволюция сектора надписей и изучаются потенциальные траектории развития и инвестиционные возможности в секторе ИИ-агентов.

1. Эмиссия активов и рыночные спекуляции: Общие истоки


Секторы ИИ-агентов и надписей первоначально пережили бурный рост благодаря эмиссии активов, вызвав значительный ажиотаж на рынке. Сектор надписей набрал обороты с появлением токенов BRC20, которые использовали «преимущество первопроходца», создавая дефицит и стимулируя конкуренцию за первенство и доминирование на рынке. Это быстро привело к FOMO (страх упустить выгоду) и притоку инвестиций, что в итоге привело к спекулятивному пузырю. Аналогичным образом сектор ИИ-агентов стал свидетелем всплеска, вызванного FOMO. Рост концепции ИИ-агентов привел к созданию таких мемкоинов, как *URLS-Goat_USDT*, *URLS-ACT_USDT* и *URLS-FARTCOIN_USDT*. Эти токены привлекают инвесторов в первую очередь благодаря тематической шумихе и соблазну быть ранними последователями, а не благодаря очевидным технологическим инновациям, что отражает спекулятивный пузырь, наблюдавшийся на ранних стадиях развития сектора надписей.

Однако, в отличие от сектора надписей, ИИ-агенты обладают неотъемлемым прикладным потенциалом. Благодаря интеграции таких технологий, как обработка естественного языка, генерация разговоров и создание изображений, ИИ-агенты начинают демонстрировать свои технические возможности и рыночный потенциал. В результате фаза «пузыря» в секторе ИИ-агентов оказалась относительно недолгой, но для полной реализации их технологий и приложений потребуется больше времени и развития.

2. Технологическая инволюция рамочных стандартов: Решающий этап для сектора ИИ-агентов


Следуя траектории развития сектора надписей, рынок ИИ-агентов, вероятно, перейдет от текущей спекулятивной фазы к фазе, характеризующейся интенсивной конкуренцией между конкурирующими технологическими стандартами. В секторе надписей появление различных фреймворков, таких как ARC20, SRC20, DRC20 и Runes, способствовало росту рынка и одновременно усилило конкуренцию за техническое превосходство.

Сектор ИИ-агентов ожидает аналогичный путь эволюции. В настоящее время множество проектов, включая ELIZA, ARC и Swarms, борются за доминирование в установлении преобладающих технических стандартов. По мере развития конкурентной борьбы такие ключевые показатели, как техническая развитость, активность на GitHub, опыт разработчиков и вовлеченность сообщества, будут все больше определять долгосрочную жизнеспособность проекта и его положение на рынке.

На этом этапе зачастую сложно оценить качество технических стандартов. Хотя первоначальная оценка может быть сделана по активности на GitHub и истории команды, подтверждение на рынке и технологическая реализация требуют времени. Инвесторы должны проявлять осторожность, уделяя внимание проектам с долгосрочным потенциалом технологического развития и сильной поддержкой сообщества.

3. Интеграция с блокчейном: Раскрытие полного потенциала ИИ-агентов


Пройдя через эмиссию активов и конкуренции технических стандартов, сектор надписей переключился на развитие инфраструктуры и 2 уровня, чтобы найти практическое применение. Аналогичным образом сектор ИИ-агентов движется в сторону интеграции блокчейна. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, ИИ-агенты должны внедрить в свои приложения возможности децентрализации, прозрачности и смарт-контрактов. Эта интеграция будет иметь решающее значение для решения таких важных задач, как масштабируемое хранение памяти, мультимодальное взаимодействие и установление доверия. Используя блокчейн, ИИ-агенты смогут прозрачно фиксировать взаимодействие и процессы принятия решений, а также внедрять механизмы стимулирования, поощряя более активное участие разработчиков и сообщества.

Эта тенденция открывает значительные инвестиционные возможности в секторе ИИ-агентов. ИИ-агенты на основе блокчейна могут использовать смарт-контракты для автоматизации, стимулируя рост децентрализованных финансов (DeFi), NFT и других Web3-приложений. По мере развития технологии блокчейн «блокчейнизация» ИИ-агентов станет одним из ключевых направлений инвестиций, привлекая финансирование для развития инфраструктуры и технологических инноваций.

4. Как использовать инвестиционные возможности в секторе ИИ-агентов


Хотя сектор ИИ-агентов быстро растет, на рынке все еще царит неопределенность. Вот ключевые стратегии, которые следует рассмотреть инвесторам:

  • Оцените технологию и качество проекта: В то время как появляется множество проектов по созданию ИИ-агентов, не все из них имеют потенциал для успеха. Инвесторы должны оценить технологию проекта, команду и практическое применение. Проекты с сильными командами, постоянным обновлением технологий и практическими примерами использования имеют больше шансов на успех.
  • Следите за тенденцией «блокчейнизации»: Интеграция блокчейна и искусственного интеллекта – ключевая тенденция будущего. Развитие децентрализованного ИИ, вероятно, приведет к росту инвестиций в инфраструктуру блокчейна и платформы смарт-контрактов.
  • Инвестируйте в проекты на ранних стадиях: Проекты на ранних стадиях связаны с большими рисками, но могут принести значительную прибыль, если продемонстрируют технологические прорывы и сильную поддержку сообщества. Инвесторам следует отдавать предпочтение проектам, имеющим практическое применение.
  • Сосредоточьтесь на долгосрочном росте: Сектор ИИ-агентов будет проходить через фазы спекуляций и колебаний рынка. Инвесторам следует сохранять терпение, избегать краткосрочного FOMO и сосредоточиться на проектах, демонстрирующих долгосрочный потенциал для инноваций и роста.

5. Новые возможности в секторе ИИ-агентов


Эволюция рынка от сектора надписей до сектора ИИ-агентов иллюстрирует естественный переход от эмиссии активов и конкуренции за технические стандарты к интеграции блокчейна. Будучи растущей силой в рамках Web3, ИИ-агенты являются движущей силой более глубокой конвергенции блокчейна и искусственного интеллекта. Хотя в настоящее время рынок переживает фазы спекуляций и конкуренции стандартов, постоянное развитие технологий и расширение сфер применения делают сектор ИИ-агентов перспективной областью для будущих инвестиций. Для инвесторов выявление и использование этих открывающихся возможностей может привести к значительным доходам и потенциальным прорывам.

В этом развивающемся ландшафте платформы, такие как MEXC, играют решающую роль в обеспечении доступа к инвестициям в сектор ИИ-агентов. Благодаря самому быстрому листингу токенов в индустрии, широкому спектру доступных активов, надежной ликвидности на фьючерсах и уникальному альфа-преимуществу, MEXC предоставляет инвесторам эффективную торговую платформу и конкурентоспособные инвестиционные возможности. Благодаря MEXC инвесторы могут быть в курсе проектов и инвестиционных событий, связанных с ИИ-агентами, что расширяет их рыночные возможности.

Отказ от ответственности: Инвестиции в криптовалюты связаны с риском. Данный контент не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Трейдеры должны провести собственное исследование и оценить свою устойчивость к риску.


