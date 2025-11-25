Ce este WXPL

Informații de preț pentru WXPL

Tokenomie pentru Wrapped XPL (WXPL) Descoperă informații cheie despre Wrapped XPL (WXPL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped XPL (WXPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped XPL (WXPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.19M $ 23.19M $ 23.19M Ofertă totală: $ 119.09M $ 119.09M $ 119.09M Ofertă aflată în circulație: $ 119.09M $ 119.09M $ 119.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.19M $ 23.19M $ 23.19M Maxim dintotdeauna: $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 Minim dintotdeauna: $ 0.176069 $ 0.176069 $ 0.176069 Preț curent: $ 0.194946 $ 0.194946 $ 0.194946 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped XPL (WXPL) Cumpără WXPL acum!

Tokenomie pentru Wrapped XPL (WXPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped XPL (WXPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WXPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WXPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WXPL, explorează prețul în direct al tokenului WXPL!

Predicție de preț pentru WXPL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WXPL? Pagina noastră de predicție de preț pentru WXPL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WXPL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!