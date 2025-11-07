Informații privind prețul pentru Wrapped XPL (WXPL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.251568 $ 0.251568 $ 0.251568 Minim 24 h $ 0.326407 $ 0.326407 $ 0.326407 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.251568$ 0.251568 $ 0.251568 Maxim 24 h $ 0.326407$ 0.326407 $ 0.326407 Maxim dintotdeauna $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Cel mai mic preț $ 0.227505$ 0.227505 $ 0.227505 Modificare de preț (1 oră) +2.26% Modificare de preț (1 zi) -19.31% Modificare de preț (7 zile) -9.39% Modificare de preț (7 zile) -9.39%

Prețul în timp real pentru Wrapped XPL (WXPL) este $0.261833. În ultimele 24 de ore, tokenul WXPL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.251568 și un maxim de $ 0.326407, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WXPL este $ 1.69, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.227505.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WXPL s-a modificat cu +2.26% în decursul ultimei ore, cu -19.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped XPL (WXPL)

Capitalizare de piață $ 23.07M$ 23.07M $ 23.07M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.07M$ 23.07M $ 23.07M Ofertă află în circulație 87.78M 87.78M 87.78M Ofertă totală 87,784,089.82215324 87,784,089.82215324 87,784,089.82215324

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped XPL este $ 23.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WXPL este 87.78M, cu o ofertă totală de 87784089.82215324. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.07M.