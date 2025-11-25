Mai multe despre VELVET
Informații de preț pentru VELVET
Ce este VELVET
Carte albă pentru VELVET
Pagina oficială pentru VELVET
Tokenomie pentru VELVET
Prognoza prețurilor pentru VELVET
Istoric VELVET
Ghid de cumpărare VELVET
Convertor valutar VELVET în fiduciar
VELVET Spot
Contracte la termenVELVET USDT-M
Pre-piață
Earn
Airdrop+
Știri
Blog
Învață
Tokenomie pentru Velvet (VELVET)
Tokenomie și analiză de preț pentru Velvet (VELVET)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Velvet (VELVET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre Velvet (VELVET)
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Tokenomie pentru Velvet (VELVET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Velvet (VELVET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri VELVET care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri VELVET care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru VELVET, explorează prețul în direct al tokenului VELVET!
Cum se cumpără VELVET
Te interesează să adaugi Velvet (VELVET) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VELVET, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Velvet (VELVET)
Analiza istoricului de preț pentru VELVET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru VELVET
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VELVET? Pagina noastră de predicție de preț pentru VELVET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
Cumpără Velvet (VELVET)
Sumă
1 VELVET = 0.18098 USD
Tranzacționează Velvet (VELVET)
ÎN TENDINȚE
Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață
TOP volum
Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare
Nou adăugat
Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare
Câștigători de top
Câștigători de top cripto pe 24 h pe care fiecare trader ar trebui să îi urmărească