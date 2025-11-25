Ce este VELVET

Tokenomie și analiză de preț pentru Velvet (VELVET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Velvet (VELVET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.61M $ 22.61M $ 22.61M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 124.95M $ 124.95M $ 124.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 180.98M $ 180.98M $ 180.98M Maxim dintotdeauna: $ 0.32285 $ 0.32285 $ 0.32285 Minim dintotdeauna: $ 0.032064654757022706 $ 0.032064654757022706 $ 0.032064654757022706 Preț curent: $ 0.18098 $ 0.18098 $ 0.18098 Află mai mult despre prețul tokenului Velvet (VELVET) Cumpără VELVET acum!

Informații despre Velvet (VELVET) Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds. Pagină de internet oficială: https://velvet.capital Carte albă: https://docs.velvet.capital Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

Tokenomie pentru Velvet (VELVET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Velvet (VELVET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VELVET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VELVET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VELVET, explorează prețul în direct al tokenului VELVET!

Cum se cumpără VELVET Te interesează să adaugi Velvet (VELVET) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VELVET, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VELVET pe MEXC! Istoric de preț pentru Velvet (VELVET) Analiza istoricului de preț pentru VELVET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VELVET! Predicție de preț pentru VELVET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VELVET? Pagina noastră de predicție de preț pentru VELVET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VELVET!

