Tokenomie și analiză de preț pentru Yooldo Games (ESPORTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yooldo Games (ESPORTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 105.60M $ 105.60M $ 105.60M Ofertă totală: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ofertă aflată în circulație: $ 231.35M $ 231.35M $ 231.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 410.81M $ 410.81M $ 410.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.47045 $ 0.47045 $ 0.47045 Minim dintotdeauna: $ 0.05189790997151288 $ 0.05189790997151288 $ 0.05189790997151288 Preț curent: $ 0.45645 $ 0.45645 $ 0.45645 Află mai mult despre prețul tokenului Yooldo Games (ESPORTS) Cumpără ESPORTS acum!

Informații despre Yooldo Games (ESPORTS) Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally. Pagină de internet oficială: https://www.yooldo.gg/ Carte albă: https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Tokenomie pentru Yooldo Games (ESPORTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yooldo Games (ESPORTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ESPORTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ESPORTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ESPORTS, explorează prețul în direct al tokenului ESPORTS!

