Tokenomie pentru Vault AI ($VAULT) Descoperă informații cheie despre Vault AI ($VAULT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Vault AI ($VAULT) Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time. Pagină de internet oficială: https://vaultapp.ai/ Carte albă: https://vaultapp.ai/pdf/whitepaper.pdf Cumpără $VAULT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Vault AI ($VAULT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vault AI ($VAULT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 168.30K $ 168.30K $ 168.30K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 168.30K $ 168.30K $ 168.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.382574 $ 0.382574 $ 0.382574 Minim dintotdeauna: $ 0.00135517 $ 0.00135517 $ 0.00135517 Preț curent: $ 0.00168295 $ 0.00168295 $ 0.00168295 Află mai mult despre prețul tokenului Vault AI ($VAULT)

Tokenomie pentru Vault AI ($VAULT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vault AI ($VAULT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $VAULT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $VAULT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $VAULT, explorează prețul în direct al tokenului $VAULT!

Predicție de preț pentru $VAULT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $VAULT? Pagina noastră de predicție de preț pentru $VAULT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $VAULT!

